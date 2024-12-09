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Sebzenin fiyatı yüzde 20 düştü, meyve fiyatları sabit kaldı
Semt pazarlarında sebze fiyatları geçen aya göre yüzde 20 geriledi. Meyve fiyatları ise sabit kaldı. Pazar esnafı fiyatların Şubat ayına kadar sabit kalacağını söyledi.
#Sebze
#Meyve
#Fiyat
#Pazar
09.12.2024 - 16:18
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