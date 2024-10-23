Scania, “Yeniden Üretim” projesi kapsamında yeniden kullanılabilen bileşenler ile şanzıman üretti. Yeni şanzıman, yaklaşık yüzde 50 daha az yeni malzeme ile üretilirken, yüzde 45 daha az karbon emisyonu salımı ile üretim süreci tamamlanabiliyor. Proje, aynı zamanda yeniden kullanılabilen bileşenlerin doğrudan yeni araçların üretim hatlarına entegre edilmesinin de mümkün olduğunu gösterdi.

'Yeniden üretilen' şanzıman, tamamen yeni parçalardan üretilen şanzımanlarla aynı adımlara, kalite ve işlev testlerine tabi tutuldu. Yeniden üretilen bu şanzıman tüm gereklilikleri karşıladı ve onaylandı. Testler sonucunda üretilen ürün Scania araçlarına takılmak için gereken kalite ve performans standartlarını karşıladığını gösterdi.

Eski parçaların yeniden kullanılarak yeni ürünler kadar iyi kalitede üretilmesini sağlayan ‘yeniden üretim’, otomotiv endüstrisi tarafından iklim hedeflerine ulaşmak ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için uygulanabilecek bir strateji olarak görülüyor. Avrupa otomotiv sektöründe ‘yeniden üretim’, mevcut üretimde sadece yedek parçada yalnızca yüzde 1,1'i ile sınırlı kalıyor.