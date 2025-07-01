Genel Müdür Ersin Diler imzasıyla iletilen yazıda, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerinde yoğunluk yaşandığı ve salgın özellikteki şap hastalığına bağlı olarak hastalık odaklarında artış gözlemlendiği belirtildi. Tespit edilen hastalık alanlarında karantina uygulamalarının başlatıldığı, hasta hayvanlardan numune alındığı ve hayvan hareketlerinin kısıtlandığı vurgulandı.

Yapılan genetik ve antijenik incelemelerde, şap hastalığı virüsünde yeni değişikliklerin tespit edildiği, bu nedenle koruyucu yeni aşıların sahada kullanılmaya başlandığı ifade edildi. Ancak, tüm çift tırnaklı hayvanların kısa sürede aşılanmasının mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Bakanlık açıklamasında, riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin sınırlandırılmasının aşılamadan daha etkili olduğu vurgulanırken, hayvan satış noktalarında (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezleri, park ve panayırlar) hayvan ve ziyaretçi yoğunluğunun hastalık yayılımını artırdığına dikkat çekildi. Bu nedenle, ülke genelindeki tüm hayvan satış yerlerinin ivedilikle kapatılması kararı alındı.

Yetkililer, halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından alınan bu önlemlere vatandaşların ve hayvan yetiştiricilerinin azami hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.