Koç, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımda, iklim krizinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin, Kasım ayında Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde güçlü bir çevresel mesaj vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikme sezonunun başladığını hatırlatan Koç, toplumun tüm kesimlerini kapsayan örnek bir model önerdi. Her şehirden mahalleye, okuldan iş yerine kadar herkesin nüfusu ve üye sayısı oranında COP31 Hatıra Ormanları oluşturmasının mümkün olduğunu belirtti.

Koç, bu seferberliğin yalnızca ağaç dikmekle sınırlı kalmayacağını; çevre bilincini artıracağını, insan kaynaklı orman yangınlarını azaltacağını ve su tasarrufu farkındalığını yaygınlaştıracağını ifade etti.

Mehmet Koç’un Paylaşımının Tam Metni Şöyle:

“Haydi FİDAN DİKME SEFERBERLİĞİNE!

Bilindiği gibi COP31 bu yıl iklim krizinden en fazla olumsuz etkilenecek ülkemizde, Kasım’da Antalya’da yapılacak. Fidan dikme sezonundayız;

– Her şehir adına bir COP31 hatıra ormanı (yerel yönetimce nüfus kadar fidan dikimi),

– Her ilçe adına bir COP31 hatıra ormanı (yerel yönetimce ilçe nüfusu kadar fidan dikimi),

– Her mahalle (veya köy) adına bir COP31 hatıra ormanı (muhtarlıklarca nüfusu kadar fidan dikimi),

– Her STK, oda, dernek, vakıf, kulüp vb. adına üye sayılarında bir COP31 hatıra ormanı (yönetimlerince üye sayıları kadar),

– Her okul adına bir COP31 hatıra ormanı (Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrenci sayıları kadar),

– Her işyeri adına bir COP31 hatıra ormanı (işverence çalışan sayısı kadar) DİKİLSE NE İYİ OLUR!

– Toplumdaki herkesin ortak çabasıyla dikili bir ağacı olacağından ‘yeşil vatan’ duyarlılığı artar,

– İnsan kaynaklı orman yangınları azalır,

– Toplumda su tasarruf bilinci yaygınlaşır, 'su hayattır, o da orman varlığına bağlıdır' ana fikri oluşur.

Toplumsal Birlik Vurgusu

Mehmet Koç’un çağrısı, çevre duyarlılığına dikkat çekerken, yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin önemini de ortaya koyuyor. COP31 öncesinde atılacak bu adımın, Türkiye’nin iklim mücadelesindeki kararlılığını somut şekilde göstereceği ifade ediliyor.