Geleneksel Değerleri Yaşatmak İçin Başladılar

Daha önce penye üretimi yapan Başusta çifti, Kenan Başusta’nın emekli olduktan sonra eşine yardım etmeye başlamasıyla birlikte geleneksel Türk börk ve kalpak dikimine yöneldi. Soğuk kış aylarının yaşandığı Ladik’te kendisi için diktiği börk ve kalpakların çevresinden ilgi görmesi, üretimi ticarete dönüştürmelerine vesile oldu. İlk başta yalnızca yakın çevrelerine üretim yapan çift, artan talepler doğrultusunda internet üzerinden satışa başladı.

"Karadeniz Bölgesi'nde Bir Tek Biz Üretiyoruz"

Kenan Başusta, börk ve kalpak üretiminde sadece Samsun’da değil, Karadeniz Bölgesi’nde tek üretici olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Ladik Belediyesinden 15 yıl önce emekli oldum. Eşim kendi iş yerimizde penye dikiyordu, ben de ona yardım etmeye başladım. Geleneksel değerlere bağlı biri olarak, kültürümüzün kaybolmaması için hobi olarak kalpak ve börk dikimine yöneldik. Ancak Ladik’in soğuk havası nedeniyle bu ürünlere talep arttı ve biz de üretimi genişlettik. İlk başta arkadaşlarımıza yapıp verdik, ardından siparişler gelmeye başladı. Şu an hem kendi internet sitemizden hem de alışveriş platformlarından satış yapıyoruz."

Kalpak Yapımı Zahmetli Bir El Sanatı

Başusta, kalpak ve börk dikiminin en zor aşamasının keçeye dikiş atmak olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

"Keçeye dikiş atmak gerçekten zahmetli bir iş. Zaman zaman iğneler elimizi deliyor ama biz bu işi severek yapıyoruz. Genellikle siyah ve koyu gri renkler en çok tercih ediliyor. Kadınlar daha açık tonlar da istiyor. Hatta zaman zaman mor ve farklı renklerde siparişler alıyoruz. Bir kalpağın yapımı yaklaşık 1,5 saat sürüyor. İç kısmında hakiki keçe bulunduğundan hem formunu koruyor hem de sıcak tutuyor. Emeklilik sonrası boş durmayı doğru bulmuyorum. Gençlere de tavsiyem, el işçiliği ya da spora yönelmeleri. Boş vakitlerini değerlendirmeleri önemli."

Kalpaklar 500 TL’den Satışa Sunuluyor

Başusta çifti, her biri el işçiliğiyle üretilen börk ve kalpakları 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Geleneksel el sanatlarını yaşatmayı sürdüren çift, artan talepler doğrultusunda üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.