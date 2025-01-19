"İmamoğlu Dosyası Onaylanabilir"

TV100’de bir programa katılan Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin anlamı üzerine gelen soruya yanıt verdi. Tayyar, “Kamuoyunun algıladığı şekliyle bu açıklamanın ilk akla getirdiği isim Ekrem İmamoğlu. İstinafta bekleyen dosyasının hızlı bir şekilde karara bağlanması ve bunun siyasetin gündemine taşınması olası” dedi. Tayyar, İmamoğlu’nun istinafta bekleyen dosyasıyla ilgili sürenin uzunluğuna dikkat çekerek, bu konuda yakın zamanda bir gelişme yaşanabileceğini ifade etti.

"Beşiktaş Belediyesi Operasyonu Benzeri Bir Süreç Olabilir"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonu hatırlatan Tayyar, benzer bir durumun İmamoğlu için de gündeme gelebileceğini öne sürdü. Sunucunun “İmamoğlu da tutuklanabilir mi?” sorusuna Tayyar şu yanıtı verdi:

“Eğer böyle bir süreç işletilecekse, bunun altyapısı çok sağlam olmalı. Dosyaların hukuki dayanağı eksik olursa, bu bir siyasi operasyon olarak algılanır ve ters teper. Sonuçta CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olabilecek bir isimden bahsediyoruz.”

"Sağlam Dosya Olmazsa Ters Teper"

Tayyar, İmamoğlu ile ilgili bir hazırlık yapılıyorsa bunun siyasi operasyon algısından uzak ve hukuki dayanakları sağlam bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde, süreçten siyasi olarak olumsuz bir sonuç çıkabileceğini ifade etti.

Gözler İstinafta Bekleyen Dosyada

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce yargılandığı davalar nedeniyle gündemde yer almıştı. İstinafta bekleyen dosyasının onaylanması durumunda siyasi kariyeri açısından önemli bir dönüm noktasına girebileceği yorumları yapılıyor. Tayyar’ın bu açıklamaları, söz konusu dosyanın yakın zamanda karara bağlanabileceği beklentisini güçlendirdi.