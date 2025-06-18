Bakanlıktan yapılan açıklamada, elektronik ortamda faaliyet gösteren ilan platformlarında, kimliği belli olmayan kişilerce yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı ve sahte ilanların sektördeki fiyat istikrarını bozduğu ve tüketicileri mağdur ettiği vurgulandı. Bu duruma karşı etkili ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla geliştirilen EİDS, ilan sistemine yeni bir güvenlik katmanı getiriyor.

Hatırlanacağı üzere, 31 Ağustos 2023 tarihli yönetmelik değişikliği ile ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirilmişti. Bu kapsamda kurulan EİDS aracılığıyla, 1 Kasım 2023’ten itibaren tüm taşıt ilanları için kimlik doğrulama işlemi zorunlu hale getirilmişti.

EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise ilk etapta 7 Nisan 2025 tarihinde yalnızca 2023, 2024 ve 2025 model yılı taşıtları kapsayacak şekilde devreye alınmıştı. Ancak 16 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bu kapsam genişletilerek tüm taşıt ilanlarını içerecek şekilde uygulamaya alındı.

Böylece artık ilanlar yalnızca taşıt sahibi, onun birinci ve ikinci derece yakınları ya da noter onaylı yetkilendirme belgesine sahip oto galeriler tarafından verilebilecek. Bu adımla birlikte yetkisiz kişilerin ilan girmesi tamamen engellenmiş olacak.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile sahte ilanların, kayıt dışı galericiliğin ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilerek sektörde adil, şeffaf ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturulması hedeflenmektedir. Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

İlanlar Nasıl Verilecek?



Bireysel İlanların Verilmesi

Bireysel ilanlar sadece taşınmazın sahibi, taşınmaz sahibinin eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımları (annesi, babası, çocuğu, büyükannesi, büyükbabası, torunu ve kardeşi) tarafından verilebilecektir. Sistem, bu kişiler dışında ilan girişine izin vermeyecektir.

Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarasının girilmesi zorunlu olacaktır. Sistem malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve ilanı veren yukarıda sayılan kişilerden biri ise normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacaktır.

Sistem malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve ilanı veren yukarıda sayılan kişilerden biri ise normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacaktır. Vatandaşlarımız sahibi oldukları taşınmazların taşınmaz numarasına e-Devlette yer alan “Tapu Bilgileri Sorgulama” hizmetini kullanarak ulaşabilirler. Bu hizmette taşınmaz listesinden ilgili taşınmaz için “Taşınmaz Bilgileri” butonuna tıklanarak taşınmaz numarası bilgisine ulaşılabilir. Ayrıca yeni tip tapu senetlerinde de taşınmaz numarası bilgisi yer almaktadır.

Kurumsal İlanların Verilmesi (Emlak İşletmesi İlanları)

Taşınmaz Sahibince Emlak İşletmesinin Yetkilendirilmesi

Taşınmaz sahibi emlak işletmesini ilan verme konusunda yetkilendirmek için e-Devletten “EİDS Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri” hizmetine giriş yapmalıdır.

hizmetine giriş yapmalıdır. Açılan sayfada sağ üst köşede yer alan “Yetkilendirme İşlemleri” butonuna tıklanmalıdır. Bu aşamada kişinin maliki olduğu taşınmazlar listelenecektir. Buradan ilan konusunda yetki verilmek istenen taşınmaz seçilmeli ve “Devam Et” butonuna tıklanmalıdır.

butonuna tıklanmalıdır. Bu aşamada kişinin maliki olduğu taşınmazlar listelenecektir. Buradan ilan konusunda yetki verilmek istenen taşınmaz seçilmeli ve butonuna tıklanmalıdır. Açılacak sayfada “yetki belgesi numarası” bölümüne yetkilendirilmek istenen emlak işletmesinin yetki belgesi numarası girilmelidir . Yetki belgesi numarası emlak işletmesinden öğrenilebileceği gibi https://ttbs.gtb.gov.tr/Home/BelgeSorgula linkinden de emlak işletmesi bilgileriyle sorgulama yapılarak öğrenilebilir.

bölümüne yetkilendirilmek istenen emlak işletmesinin . Yetki belgesi numarası emlak işletmesinden öğrenilebileceği gibi https://ttbs.gtb.gov.tr/Home/BelgeSorgula linkinden de emlak işletmesi bilgileriyle sorgulama yapılarak öğrenilebilir. Son olarak “Yetki Bitiş Tarihi” seçilmeli (Yetki süresi 3 aydan kısa olamayacaktır.) ve “ Kaydet” butonuna tıklanarak işlem tamamlanmalıdır.

seçilmeli (Yetki süresi 3 aydan kısa olamayacaktır.) ve “ Emlakçılık yapılabilmesi için Bakanlığımızdan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan işletmeler ilan verilmesi konusunda yetkilendirilemeyecek ve bu işletmelerce ilan girişi yapılamayacaktır.

Emlak İşletmesince İlanın Girilmesi

Emlak işletmeleri sadece taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildikleri taşınmazlara ilişkin ilan girişi yapabilecektir.

İlan girişinde ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarasının girilmesi zorunlu olacaktır. Sistem yetki kontrolünü otomatik olarak yapacak ve yetki var ise normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacaktır.

Sistem yetki kontrolünü otomatik olarak yapacak ve yetki var ise normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacaktır. Emlak işletmelerinin taşınmaz numarasını taşınmaz sahibinden temin etmeleri gerekmektedir.

Yeni uygulamayla birlikte taşıt alım satımında hem satıcı hem de alıcı tarafında güvenin artması, sektör genelinde daha rekabetçi ve istikrarlı bir ortamın oluşması bekleniyor.