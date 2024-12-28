SADAT: “Kılıçdaroğlu İddialarını İspatlayamadı”

SADAT tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2022 seçim sürecinde şirket hakkında “gerçek dışı” ithamlarda bulunduğu ve bu iddialarını mahkemede kanıtlayamadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim döneminde şirketimiz hakkında tamamı yalan ve uydurma ithamlardan oluşan bir kampanya yürütmüştür. Açtığımız davada iddialarını ispatlayamamış, hiçbir belge sunamamıştır. Kılıçdaroğlu, şirketimizin açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını Nisan 2023’te, seçimi ise 1 ay sonra kaybetmiştir. Aradan geçen 1,5 yılı aşkın sürede mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, hukuk büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, çeşitli alacaklarına ve banka hesaplarına haciz işlemi uygulamıştır.”

Kılıçdaroğlu’nun Avukatından Sert Yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SADAT’ın iddialarını reddetti ve mahkeme sürecinde Kılıçdaroğlu’nun iddialarını kanıtladığını belirtti. Çelik, yerel mahkeme tarafından 30 bin TL tazminata hükmedildiğini, ancak kararın henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Çelik’in açıklamasından satır başları şöyle:

“Genel Başkanımızın 13 Mayıs 2022 tarihindeki haklı eleştirileri nedeniyle SADAT tarafından açılan davada, eleştirilerin doğruluğu ispatlanmıştır. Ancak yerel mahkemece 30 bin TL tazminata hükmedilmiştir. Bu tutar, karar kesinleşmediği halde icra müdürlüğüne yatırılmıştır. İstinaf Mahkemesi kararının ardından SADAT, işlemiş 8 bin TL’lik faiz için icra yoluna gitmiştir. Ancak bu süreçte icra müdürlüğü tarafından yapılması gereken tebligatlar gerçekleştirilmemiş, yasal ödeme süresi verilmeden hukuksuzca haciz işlemleri yapılmıştır.”

Celal Çelik ayrıca, SADAT’ın bu işlemlerine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını ve tazminat davaları açacaklarını bildirdi.

Siyasi Gerginlik Derinleşiyor

SADAT ve Kılıçdaroğlu arasındaki dava, hem siyasi hem de hukuki boyutlarıyla dikkat çekerken, haciz işlemi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.