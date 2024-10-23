RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı AŞ (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğunun belli olduğunu dile getiren Şahin, "Gerek yasamız gerekse basın meslek ilkeleri göz önüne alındığında bu tip olaylar sonrasında vatandaşı paniğe sevk edebilecek, halkta infiale yol açabilecek sansasyonel, kaynağı belirsiz bilgi ve iddiaların medyada yer almaması son derece önemlidir. Sadece resmi bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir. Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

