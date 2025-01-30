“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, ana hedef pazarlarında büyümeye devam ediyor. Şirketin en büyük pazarlarından olan Romanya ile yeni bir teslimat anlaşmasına imza atan Karsan, Türkiye için de özel bir önemi olan Köstence Belediyesi’ne 2025 yılı içerisinde 22 adet e-ATA 12m teslim edecek. İlk elektrikli araçlarını Romanya’ya ihraç ettiklerini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu sebeple Romanya’nın bizim için ayrıca bir önemi var. Bugün itibarıyla 285 aracımızla hizmet verdiğimiz Romanya’da kısa sürede bu rakam hızla artacak, neredeyse ikiye katlanacak. Romanya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin en önemli sembollerinden olan Köstence ile imza attığımız bu anlaşma ve yakın dönemdeki diğer kazandığımız ihale anlaşmalarımızın teslim edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam elektrikli araç sayımızın bu sene sonunda 525 adede ulaşmasını bekliyoruz. Bu başarıda, Romanya distribütörümüz AAR (Anadolu Automobile Rom) ile sürdürdüğümüz güçlü iş birliğinin payı büyük. Hedefimiz 2025 yılında Romanya’nın en büyük elektrikli toplu taşıma filosuna sahip olmak ve bu yolda büyük adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi.

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde öncü rol üstlenen Karsan, geliştirdiği yeni nesil modellerle global araç parkını her geçen gün daha da büyütmeye devam ediyor. ABD’den Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada faaliyetlerini sürdüren Karsan, ana hedef pazarlarında yeni iş birlikleri ve anlaşmalarla gücünü artırıyor. Bu kapsamda şirket, ülkenin en önemli turizm şehirlerinden Köstence’de 12 metrelik yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATA otobüslerle hizmet vermeye hazırlanıyor. Romanya’nın turizmde en etkili şehirlerinden biri olan Köstence Belediyesi ile 22 adet e-ATA 12 metre için anlaşmaya imza atan Karsan, böylece ülkenin 49 farklı noktasında hizmet vermeye başlayacak.

Romanya’daki Karsan parkı 525 araca ulaşacak!

Daha önce yakın dönemde Romanya’nın Craiova şehri için 22 adet e-ATA 12m teslimatı için imza atan Karsan, ardından Buzau şehrine 20 adet e-JEST, Sibiu’ya 30 adet e-ATA 12m, Șimleu Silvaniei şehrine 3 adet e-ATA 18m, Buzau şehrine 16 adet e-ATA 10m ile Alba Iulia ve Ciugud belediyelerine 6 adet e-JEST teslimatı için anlaşmalara imzasını atmıştı. Bunlara ilave olarak şimdi de, Köstence Belediyesi ile imzaladığı anlaşmaya göre 2025 yılı içerisinde teslim edilecek olan doğuştan elektrikli 12 metrelik Karsan e-ATA otobüsler, bölgede çevreci ulaşımına büyük katkı sağlayacak. Karsan olarak ana hedef pazarlarla büyümeye devam ettiklerini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli toplu ulaşım alanındaki büyümemizin en önemli kilometre taşlarından biri olan ve aynı zamanda ilk yüzde 100 elektrikli e-JEST’in ihraç edildiği ülke olarak Romanya bizler için ayrı bir öneme sahip. Bugün itibarıyla 285 aracımızla hizmet verdiğimiz Romanya’da kısa sürede bu rakam hızla artacak, neredeyse ikiye katlanacak. Bu başarıda, Romanya distribütörümüz Anadolu Automobile Rom ile sürdürdüğümüz güçlü iş birliğinin payı büyük. Romanya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin en önemli sembollerinden olan Köstence ile imza attığımız bu anlaşma ve yakın dönemdeki çalışmalarımızın teslim edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam elektrikli araç sayımız bu sene sonunda 525 adede ulaşacak” dedi. Romanya pazarında büyümeye devam edeceklerini vurgulayan Okan Baş, “Karsan olarak ‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonuyla bugüne kadar yaptığımız gibi önümüzdeki dönemde de yeni iş birliği ve anlaşmalarla Romanya’daki elektrikli araç parkımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. Hedefimiz 2025 yılında Romanya’nın en büyük elektrikli toplu taşıma filosuna sahip olmak ve bu yolda büyük adımlar atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

450 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor!

Adını Türkçe’deki “ailenin büyükleri” anlamına gelen Ata’dan alan Karsan e-ATA, markanın en büyük otobüsü olarak dikkat çekiyor. Doğuştan elektrikli yapısıyla e-ATA, sunduğu yüksek performans ve geniş batarya seçenekleriyle toplu taşıma çözümlerinde fark yaratıyor. 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar uzanan batarya seçenekleri, e-ATA’nın 450 kilometreye kadar menzil sunmasını sağlıyor. Sıfır emisyon hedefiyle üretilen bu araçlar, çevreci bir alternatif sunarken, hızlı şarj teknolojisi sayesinde 1 ile 4 saat arasında şarj edilebiliyor