Stabil devam eden kur fiyatlamaları, düşen mevduat faizi gelirleri, artan kira maliyetleri ve enflasyonist piyasa, konut sahibi olmayı planlayanların karar süreçlerini önemli oranda etkiliyor. RAMS Türkiye, yıl sonu kampanyasıyla, hayalindeki yeni eve ulaşmak isteyenlere esnek ve avantajlı ödeme seçenekleri sunarak hem alım sürecini kolaylaştırmayı hem de ev sahibi olmak isteyenlerin konforlu bir yaşam alanına adım atmalarına destek olmayı hedefliyor.

RAMS Türkiye’den Yeni Adım: Ev Sahipliğine Daha Kolay Erişim

RAMS Türkiye, fark yaratan sosyal donatıları ve lokasyonuyla ön plana çıkan RAMS City Haliç projesinde yeni evini 1,5 milyon TL’ye şimdi ayıranlara, peşinatını ve taksitlerini Mart 2025’te ödemelere başlama fırsatı sunuyor. Kampanya, %0 faiz ve 30 ay vade avantajı sağlayarak, ev sahibi olmayı daha kolay hâle getiriyor. Sınırlı sayıdaki dairelerde geçerli olan kampanya, şirket bünyesinde sunulan ödeme planıyla 2024 fiyatlarını sabitleyerek, yeni ev sahibi olmayı erişilebilir kılıyor.

“Müşteri Taleplerine Uygun Fırsat Bir Kampanya Hazırladık”

Ev sahibi olmayı ulaşılabilir hâle getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, yenilikçi bir yaklaşım benimsediklerini ve kampanyayı müşteri taleplerine göre şekillendirdiklerini şu sözlerle ifade etti:

“Ev sahibi olmanın ulaşılabilir bir hedef olması için atılacak adımlar, önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. RAMS Türkiye olarak, insanların yeni evinin kapılarını araladıkları bir gelecek için çalışıyoruz. RAMS City Haliç projemizdeki yıl sonu kampanyamızla, yenilikçi bir yaklaşım benimsedik ve bu alanda önemli bir adım attık. Kampanyanın her bir detayı bu sebeple, bizlere ulaşan taleplerin iç görüleriyle oluşturuldu. Özellikle sektördeki talep artışı ve müşterilerimizin beklentilerini karşılamak adına bu adımı attık.”

“Kısa Zamanda 10 Bin Aileden Talep Aldık”

Kampanyanın kısa bir sürede, yoğun bir ilgiyle karşılaştığını da belirten Devran Bülbül, “Gayrimenkul yatırımcılarının yatırımlarını güvence altına almasını sağlamak için fiyatlarımızı Türk lirası üzerinden sabitledik ve uzun vadeli ödeme kolaylıkları sunmaya odaklandık. Ayrıca, Mart 2025’e kadar taksit ödemelerini erteleyerek faizsiz ödeme beklentileri karşıladık ve maliyet artışlarına karşı yatırımcılarımızın avantajlı durumda olmasını amaçladık. Kısa bir süre içinde 10 binin üzerinde bilgi talebi aldık ve satışlarımız oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Konut sahipliği ihtiyaçlarına ve yatırımcılara uygun finansman çözümleri sunarak, bu önemli gündem maddesine bir katkı sağlamayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Tarihi Doku ve Modern Yaşamın Buluşma Noktası

Eşsiz Haliç ve Adalar manzarasına sahip RAMS City Haliç, merkezi konumu, zengin sosyal olanakları ve geniş peyzaj alanlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Proje, 1+1’den 5+1’e kadar farklı daire seçeneklerinin bulunduğu toplam 1.952 konut ve 67 ticari alanı kapsıyor. Dome + Partners tarafından tasarlanan RAMS City Haliç, gayrimenkul sektörünün en saygın ödüllerinden biri olan European Property Awards’ta 2023-2024 yılı “Karma Kullanım Mimarisi” kategorisinde ödül kazanarak uluslararası çapta büyük bir başarıya imza attı.



*Kampanyadan yararlanmak ve detaylı bilgi almak isteyenler projenin resmi internet sayfası ramscityhalic.com adresini ziyaret edebilirler.