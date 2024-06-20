Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pyongyang'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması hakkında bilgi veren Putin, “Bugün imzalanan kapsamlı ortaklık anlaşması, diğer hususların yanı sıra, taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeriyor” dedi. Pyongyang’ın muhtemel askeri riskler karşısında kendini savunma hakkı olduğunu belirten Putin, "Rusya bugün imzalanan anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullandı. Putin, anlaşmanın ticaret, yatırım, kültür ve insani alanları da kapsadığını ifade etti.



Putin’den Kuzey Kore’ye Ukrayna övgüsü

Kuzey Kore'nin Ukrayna konusunda kendilerine verdiği destekten övgüyle söz eden Putin, “Koreli dostlarımız Ukrayna'da çözüm konusunda tarafsız ve dengeli bir tutum sergileyerek, krizin asıl nedenlerini çok iyi anladıklarını gösteriyor. Kuzey Kore yönetiminin bu çizgisi, gerçekten bağımsız, özerk ve egemen bir rotanın bir başka açık teyididir” ifadelerini kullandı.



“Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlar gözden geçirilmeli”

Yapılan görüşmelerde uluslararası meseleler ve güvenlik konularına geniş yer verildiğini ifade eden Putin, “Ülkelerimiz, daha adil, demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturma fikrini tutarlı bir şekilde savunuyor. Bu düzen uluslararası hukuka, kültürel ve medeni çeşitliliğe dayanmalı" şeklinde konuştu. Pyongyang’a yönelik uluslararası yaptırımları da eleştiren Putin, BM Güvenlik Konseyi'nin ABD ve müttefiklerinin girişimleri sonucu uyguladığı süresiz yaptırımların “yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini” vurguladı.



“Askeri gerilimin nedenleri konusunda hemfikiriz”

Moskova ve Pyongyang’ın askeri ve siyasi gerilimin temel nedenleri konusunda aynı fikirde olduğunu kaydeden Putin, ABD’nin bölgedeki askeri altyapısını genişletmeye yönelik çatışmacı politikalarına ve Güney Kore, Japonya ve diğer orduları içeren ortak tatbikatlara işaret etti. Bu tür askeri faaliyetlerin ölçeğinde ve yoğunluğunda önemli bir artış yaşandığını söyleyen Putin,

“Bu tür adımlar barış ve istikrarı bozuyor ve Kuzeydoğu Asya’daki tüm ülkelerin güvenliğini tehdit ediyor” diye konuştu.



“Anlaşma barışçıl ve savunmaya yönelik”

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ise, Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının “barışçıl ve savunmaya yönelik” bir nitelik taşıdığını belirterek, “Bunun çok kutuplu yeni bir dünyanın inşa edilmesini hızlandıracak itici bir güç olacağından hiç şüphem yok” dedi. Rusya'yı “en dürüst dost ve ortak” olarak tanımlayan Kim, Putin'i ise "Kore halkının en sevgili dostu" olarak nitelendirdi.