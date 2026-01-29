Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen ve iki liderin ikinci buluşması olan görüşmede, Suriye’nin topyekûn yeniden inşası, ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi ve bölgesel istikrar başlıkları ele alındı. Açılış konuşmasında Moskova-Şam ilişkilerinin yalnızca siyasi değil, köklü bir dostluğa dayandığını ifade eden Putin, “Suriye’nin birliği ve kalkınması yönündeki kararlı çabalarınızı takdir ediyoruz. Fırat’ın doğusunun Şam yönetimine entegrasyonu önemli bir adımdır ve Suriye’nin iyileşmesini desteklemektedir” dedi.

Putin, Rus şirketlerinin sahip oldukları tecrübe ve kaynaklarla yeniden imar projelerinde öncü olabileceğini belirterek, iki ülke arasındaki bağların her geçen gün güçlendiğini dile getirdi.

Eş-Şara: “Yeni dönemin en güçlü dayanağı”

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ise son bir yılda yapılan 13 üst düzey temasın, karşılıklı güven ve ortak vizyonun göstergesi olduğunu söyledi. Eş-Şara, “Attığımız adımlar yalnızca Suriye için değil, bölgenin tamamı için barış ve istikrarı hedefliyor. Rusya’nın Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği destek, bu yeni dönemin en güçlü dayanağıdır. Bu sarsılmaz köprüler üzerinden müreffeh bir Suriye’yi inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşmede taraflar, yeniden inşa sürecinin hızlandırılması ve stratejik ekonomik ortaklığın somut projelerle güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.