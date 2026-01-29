Görüşmeyi “çok verimli değil ama yararlı” olarak nitelendiren Erhürman, güvenin oluşturulması konusunda istenilen noktaya henüz gelinmediğini söyledi.

Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesine sahip olduğunu vurgulayarak, yeni bir hayal kırıklığı yaşamak istemediklerini ifade etti. Diyalog ve diplomasinin önemli olduğunu belirten Erhürman, görüşmenin tarafların birbirini daha iyi dinlemesi ve anlaması açısından faydalı olduğunu dile getirdi.

Toplantı sonunda, BM temsilcisi Holguin’in adada olmadığı dönemlerde de iki liderin bir araya gelmesi önerisinin gündeme geldiğini aktaran Erhürman, Rum lider Hristodulidis’in bu öneriye olumlu yaklaştığını ve iki hafta içinde yeni bir görüşme için talimat verdiğini söyledi.

Rum tarafının sunduğu beş maddelik yeni öneri paketinde, daha önce konuşulmamış herhangi bir unsur bulunmadığını belirten Erhürman, bu maddelerin geçmişte gündeme gelen başlıkların yeniden sıralanmasından ibaret olduğunu ifade etti.

Kendi sundukları dört maddelik önerinin temelinde ise “siyasi eşitlik” bulunduğunu vurgulayan Erhürman, etkin katılım ve dönüşümlü başkanlığın ilke olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Dönüşümlü başkanlığın detaylarının müzakere edilebileceğini belirten Erhürman, bu ilkenin kabul edilmemesi halinde gerçek anlamda siyasi eşitliğin mümkün olmayacağını dile getirdi.

Erhürman ayrıca müzakerelerin açık uçlu olmaması gerektiğini belirterek, süreç başladığında bir zaman sınırlamasının ilke olarak kabul edilmesini istediklerini söyledi. “Müzakere olsun diye değil, çözüm olsun diye müzakere istiyoruz” dedi.

“Kurallar baştan belirlenmeden esasa girilmemeli” diyen Erhürman, geçmişte usuller netleşmeden yapılan görüşmelerin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını hatırlattı. “Maça çıkmadan önce kurallar belli olur” benzetmesini kullanan Erhürman, dört maddelik usul önerisi tamamlanmadan esas konuların tartışılmayacağını yineledi.

Görüşme sonunda Hristodulidis ile “ya birlikte kazanacağız ya birlikte kaybedeceğiz” mesajını paylaştıklarını aktaran Erhürman, hedeflerinin Kıbrıs’ta barış ve istikrar olduğunu söyledi.

Erhürman, 2 Şubat’ta düzenlenecek basın toplantısında görevdeki ilk 100 gününü değerlendireceğini ve güven artırıcı önlemler konusunda neden ilerleme sağlanamadığını ayrıntılarıyla anlatacağını da sözlerine ekledi.