Her Koşulda Güvenlik ve Dayanıklılık

Ekim ayında lansmanı yapılan R02 Pro Trailer M1, 385/65 R22.5 ve 385/55 R22.5 ölçüleriyle satışa sunuldu. Kış koşullarına uygunluğu belgelenmiş olan lastik, M+S ve 3PMSF sertifikalarıyla öne çıkıyor. Ayrıca, B etiket değeri sayesinde ıslak zeminde güçlü yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlıyor.

Yüksek Performans ve Uzun Ömür

Prometeon R02 Pro Trailer M1, yenilikçi sırt ve omuz yapısı sayesinde yol temasındaki basıncı eşit dağıtarak düzenli aşınma ve uzun lastik ömrü sunuyor. Bu tasarım, yanal kaymalara karşı yüksek omuz direnci sağlarken, yeni karkas yapısı sayesinde aks başına 10 ton yük taşıma kapasitesine ulaşıyor.

Genişletilmiş sırt yapısı ve derin kanallar, etkin su tahliyesi sağlayarak ıslak zeminlerde güvenliği artırıyor. Özel PROGEA sırt hamuru teknolojisi, zorlu yol koşullarında kesilmeye ve yırtılmaya karşı direnç sunarken, sürdürülebilir hareketliliğe katkı sağlıyor.

Testlerden Geçerek Kanıtlandı

Türkiye’deki büyük ölçekli araç filolarında gerçekleştirilen kapsamlı testlerde, Prometeon R02 Pro Trailer M1’in yüksek yapısal bütünlüğü ve dayanıklılığı kanıtlandı. Düzensiz aşınma, kopma ve parçalanmaların önüne geçen bu ürün, her mevsimde güvenli ve verimli bir sürüş deneyimi vadediyor.

Prometeon, 2025 yılı boyunca Serie 02 markalı ürünleriyle müşterilerine yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğini belirtiyor. R02 Pro Trailer M1, sektörde yüksek performans arayan treyler kullanıcıları için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.