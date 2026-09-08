Kayserisporlu Daniel Moreno, gol perdesini Esenler Erokspor maçında açtı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 6. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup ederken, Daniel Moreno 2 gole imza attı. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Amedspor'dan transfer ettiği başarılı oyuncu Daniel Moreno, ikinci kez 11 çıktığı ve 90 dakika sahada kaldığı Esenler Erokspor maçında iki kez fileleri havalandırdı.

17 ve 33. dakikada attığı goller ile takımını 2-0 öne geçiren Moreno, gollerin yanı sıra performansı ile tam not aldı.