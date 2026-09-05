BIST 100 yüzde 4,30 geriledi

Haftanın en sert kaybı Borsa İstanbul'da yaşandı. BIST 100 endeksi hafta içerisinde 13.876,66 puana kadar gerilerken, 14.662,89 puanı da test etti.

Endeks, önceki haftanın kapanışına göre yüzde 4,30 değer kaybederek 14.012,42 puandan haftayı tamamladı.

Gram altında yüzde 3,77'lik düşüş

Altın fiyatlarında da hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izlendi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,77 gerileyerek 6 bin 890 liraya düştü.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı haftalık bazda yüzde 3,78 azalarak 44 bin 952 liraya inerken, çeyrek altın yüzde 3,72 değer kaybetti. Geçen hafta sonu 11 bin 720 lira seviyesinde bulunan çeyrek altının satış fiyatı, haftayı 11 bin 284 liradan kapattı.

Yatırım fonları da değer kaybetti

Haftalık performansta yatırım fonları da yatırımcısına kayıp yaşattı. Yatırım fonlarının genelinde yüzde 1,77, emeklilik fonlarında ise yüzde 1,31 düşüş kaydedildi.

Fon kategorileri içerisinde ise tablo diğer yatırım araçlarına göre daha olumlu oldu. Para piyasası fonları yüzde 0,72 ile haftanın en fazla kazandıran fon kategorisi olarak öne çıktı.

Döviz yatırımcısı haftayı artıda tamamladı

Döviz tarafında ise sınırlı yükselişler görüldü. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,41 değer kazanarak 48,4400 liraya yükseldi.

Euro/TL'de ise hareket daha sınırlı kaldı. Euro, yüzde 0,05'lik artışla 56,2590 liraya çıktı.

Böylece 31 Ağustos-4 Eylül haftasında borsa, altın ve fonların önemli bölümünde düşüş yaşanırken, dolar, euro ve para piyasası fonları haftayı pozitif tamamlayan yatırım araçları arasında yer aldı.