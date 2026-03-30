Özellikle Avrupa’da akaryakıt fiyatlarının kısa sürede %10’un üzerinde değer kazanması ve litre fiyatının 2 Euro (yaklaşık 103 TL) sınırını aşması, tüketicileri radikal kararlar almaya zorluyor.

İkinci El Elektrikli Araçlar Gözde

Krizin en somut etkisi, sıfır araçlardan ziyade erişilebilirliği daha yüksek olan ikinci el elektrikli araç (EV) pazarında görülüyor. Veriler, Avrupalı tüketicinin yakıt maliyetinden kaçmak için hızla bataryalı modellere yöneldiğini gösteriyor:

Fransa: İkinci el elektrikli araç satışları son 21 günde iki katına çıktı.

Almanya: Online platformlarda elektrikli araç aramaları üç kat artış gösterdi.

İskandinav ve Benelüks Ülkeleri: İlan trafiğinde rekor seviyeler kaydediliyor.

Türkiye Pazarında Durum Ne?

Küresel dalgalanma Türkiye’deki pompa fiyatlarına da yansırken, yerli tüketicinin odağı da değişmeye başladı. Satış danışmanlarından alınan bilgilere göre:

Maliyet Odaklı Tercih: Benzin ve motorin fiyatlarındaki belirsizlik, "kilometre başına maliyet" hesabını elektrikli araç lehine çevirdi. İlgi Artışı: Bayilerde ve dijital satış platformlarında elektrikli modellere yönelik bilgi talebinde ve test sürüşü randevularında belirgin bir yoğunluk yaşanıyor. Hızlı Geçiş: Tüketiciler, enerji güvenliği endişesiyle içten yanmalı motorlardan uzaklaşarak, sürdürülebilir ve daha ekonomik bir alternatif arayışına girdi.