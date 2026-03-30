Brent petrolün 115 dolara yükselmesiyle birlikte Türkiye, Hindistan ve Kenya "en hassas" ülkeler arasında gösteriliyor.

Küresel piyasalarda gözler, Ortadoğu’da derinleşen krizin ekonomik yansımalarına çevrildi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından yayımlanan son analizde, son yıllarda gelişmekte olan piyasalarda (EM) gözlenen not artış trendinin sona erme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Not Artışı Dönemi Yerini İndirim Döngüsüne mi Bırakıyor?

S&P Global Ratings Direktörü Ravi Bhatia, İran merkezli çatışmaların uzamasının küresel finansal dengeleri sarsabileceğine dikkat çekti. Pandemi sonrası dönemde mali reformlar ve güçlenen bilançolar sayesinde düşüş gösteren temerrüt oranlarının, 2026 itibarıyla yeni bir risk sarmalına girebileceği belirtiliyor. Bhatia, 2024 ve 2025 yıllarında görülen pozitif tablonun, artan jeopolitik riskler nedeniyle yerini bir "not indirimi döngüsüne" bırakabileceği konusunda uyardı.

Petrol Fiyatlarındaki Sıçrama Türkiye’yi Hedef Alıyor

Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik kısıtlamaların ardından Brent petrolün varil fiyatının 115 dolara ulaşması, enerji ithalatçısı ülkeler üzerindeki baskıyı artırdı. S&P raporunda, yüksek enerji maliyetlerinden en fazla etkilenecek ülkeler listesinin başında Türkiye, Hindistan ve Kenya yer aldı.

Raporda öne çıkan diğer kritik başlıklar ise şöyle:

Enflasyon Şoku: 2025 yılında düşüş eğilimine giren küresel enflasyonun, enerji fiyatlarındaki artışla birlikte yeniden tetiklenmesi bekleniyor.

Finansman Darboğazı: Sıkılaşan likidite koşullarının, gelişmekte olan ülkelerin dış finansmana erişimini zorlaştıracağı öngörülüyor.

Turizm ve Büyüme: İhracatçı ülkelerin dahi küresel yavaşlama, artan maliyetler ve turizm gelirlerindeki olası düşüş nedeniyle bu süreçten yara alacağı ifade ediliyor.

Piyasalarda Sert Dönüş: Eylül 2022’den Bu Yana En Kötü Performans

Gelişen piyasa devlet tahvillerinde son haftalarda yaşanan değer kayıpları, S&P’nin endişelerini destekler nitelikte. Mart ayı itibarıyla gelişen piyasa dolar tahvillerinin, Eylül 2022’den bu yana en büyük aylık kaybına yöneldiği ve risk primlerinin (CDS) hızla yükseldiği kaydedildi.

Analistler, 2026 yılının geri kalanında jeopolitik gelişmelerin ve petrol fiyatlarındaki seyrin, gelişmekte olan ülkelerin kredi notu görünümlerini belirleyen ana unsur olacağının altını çiziyor.