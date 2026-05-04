Özellikle geride bıraktığımız 2025 yılında, ülkemizde gıda güvenliği konusunda hepimizi derinden üzen birçok hadise yaşandı. Bu olaylar yalnızca tüketicilerin esnafa ve işletmelere duyduğu güveni zedelemekle kalmadı; aynı zamanda denetim mekanizmalarının etkinliği konusunda da ciddi soru işaretleri doğurdu.

Ben de Ekovitrin ailesinin kıymetli desteğiyle bu meselelerin yalnızca sonuçlarını değil, sebeplerini ve çözüm yollarını da değerlendirme fırsatı buldum. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen “Güvenilir Gıda” mobil uygulamasının kullanıma sunulması, tüketici bilincinin artırılması ve gıda güvenliğinde şeffaflığın güçlendirilmesi adına önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

GÜVENİLİR GIDA MOBİL UYGULAMASI NEDİR?

Güvenilir Gıda mobil uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen; tüketicinin gıda güvenliği süreçlerine doğrudan katılımını sağlayan resmi bir dijital platformdur. Uygulama sayesinde vatandaşlar, restoran, kafe, market, üretim yeri veya toplu tüketim noktalarında karşılaştıkları olumsuzlukları fotoğraf, konum ve açıklama ekleyerek ilgili birimlere hızlıca bildirebilmektedir. Aynı zamanda işletmelere ait karekodların okutulmasıyla denetim bilgilerine ulaşılabilmesi, taklit ve tağşiş duyurularının takip edilebilmesi ve güvenilir gıdaya dair bilgilendirici içeriklere erişilebilmesi, uygulamayı yalnızca bir şikâyet kanalı olmaktan çıkarıp tüketici bilinci ve sektör şeffaflığı açısından önemli bir araç hâline getirmektedir. Bu yönüyle Güvenilir Gıda, hem kamu denetimini güçlendiren hem de işletmelerin hijyen, izlenebilirlik ve güven algısını daha görünür kılan yeni nesil bir gıda güvenliği adımıdır.

TÜKETİCİLERİN DENETİMLERE KATILMASI SAĞLANIYOR

Bakan Yumaklı: “‘Güvenilir Gıda’ mobil uygulamamızla, toplu tüketim ve ürün satış yerlerinde gıda ile ilgili uygunsuz gördüğünüz durumları ‘çek-gönder’ ile bize bildirebilir, taklit-tağşiş listelerine anında ulaşabilirsiniz. Bu uygulama ile devletimizin denetim gücü, milletimizin bilinciyle birleşiyor; vatandaşlarımız denetim sürecinin aktif paydaşı oluyor.” açıklamasında bulundu. Tüketiciler, uygunsuz gördükleri durumları uygulama üzerinden fotoğraflayıp ilgili mercilere gönderebilecek; aynı zamanda bu şikâyetlerin süreçlerini de takip edebilecekler. Bu sayede, insan sağlığını doğrudan etkileyen gıda gibi hassas bir alanda tüketicilerin de aktif olarak denetim sürecine katılması mümkün olacaktır. Bu durum, hem caydırıcılığın artması hem de yaşanabilecek olumsuz hadiselerin erken aşamada önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü konu gıda olduğunda her an önlem almak ve hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamak zorundayız.

NASIL KULLANILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlemesine göre; market, kasap, manav gibi gıda satış noktaları ile restoran, kafe, pastane ve yemekhane gibi toplu tüketim yerleri, kendilerine özel oluşturulan gıda işletmesi karekodunu tüketicilerin kolayca görebileceği bir alanda bulundurmak zorundadır. Tüketici bu karekodu okuttuğunda, işletmenin kayıt/onay bilgilerine ve son denetim durumuna ulaşabilmekte; gerekli gördüğü durumlarda ise Güvenilir Gıda mobil uygulaması üzerinden bildirim veya şikâyet oluşturabilmektedir. Bu uygulama, gıda güvenliğinde şeffaflığı artırırken, tüketicinin de denetim sürecine daha aktif şekilde katılmasını sağlayan önemli bir adım niteliğindedir.

SONUÇ:

Daha önce gıda güvenliğinin yalnızca insan sağlığı açısından oluşturduğu tehditlerden değil, aynı zamanda sektörümüze duyulan güvenin zedelenmesiyle birlikte istihdam üzerindeki olası etkilerinden de birçok kez bahsettim. Ülkemiz gibi yemeğin her anlamda kıymetli görüldüğü, hatta herkesin adeta bir gurme hassasiyetiyle sofraya yaklaştığı bir memlekette artık bu tür sorunları konuşuyor olmamamız gerekir. Gıda güvenliği ve gıda sağlığı konusunun yalnızca dış denetimlere bağlı kalmaması; gıda işletmelerinin kendi iç denetim mekanizmalarını da güçlendirmesi gerektiğine dair görüşlerimi daha önce de ifade ettim. Ancak iç denetim konusunda hâlâ arzu ettiğimiz noktada olmadığımızı da maalesef kabul etmek zorundayız. Bu nedenle, tüketicinin de sürece katılabildiği, caydırıcı ve hızlı sonuç doğurabilecek bu tarz yöntemleri son derece olumlu buluyorum.

Gıda işletmeleri, şeffaf ve açıklanabilir olmaktan asla geri durmamalıdır. Çünkü insan sağlığıyla bu denli doğrudan bağlantılı bir alanda faaliyet gösteren işletmelerin, adeta bir sağlık kuruluşu ciddiyetiyle çalışması gerekmektedir…