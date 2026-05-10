Mevcut araçların BusStore tarafından takasa alınmasıyla birlikte, Lüks Ereğli filosunun tamamı Mercedes-Benz markalı araçlardan oluştu. Teslimat, filonun gençleştirilmesinin yanı sıra önümüzdeki dönemde planlanan sıfır araç yatırımı açısından da önemli bir adım oldu.

Mercedes-Benz Türk, şehirler arası yolcu taşımacılığı alanındaki köklü iş ortaklarından Lüks Ereğli ile yeni bir teslimata imza attı. 1997 yılından bu yana devam eden iş ortaklığı kapsamında gerçekleştirilen 18 adet 2023 model Tourismo 16 RHD 2+1 teslimatı, yalnızca filonun yenilenmesini değil; aynı zamanda müşteriye özel finansman çözümleri, satış sonrası destek ve ikinci el değerini koruyan bütüncül hizmet yapısıyla taşımacılık sektöründe sürdürülebilir yatırım anlayışını da ortaya koydu.

Hasmer Konya’da gerçekleştirilen teslimat törenine, Mercedes-Benz Türk 2. El Otobüs ve Kamyon Satış Direktörü Didem Özensel, BusStore Grup Müdürü Onur Nurdoğan, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, İletişim Müdürü Miray Demirel, BusStore Alım & Satış Yönetmeni Ekrem Ceylanoğlu, Otobüs Filo Satış Koordinatörü Koray Çıngıl, Hasmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Bağcı, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Koordinatörü Burak Ödül, Lüks Ereğli Yönetim Kurulu Başkanı Ekim Kaya katıldı.

Lüks Ereğli’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği önceki araç yatırımının ardından yaklaşık 10 yıl sonra hayata geçen bu teslimat, şirketin filosunu gençleştirmesinde önemli rol oynuyor. Bu adım aynı zamanda, önümüzdeki dönemde sıfır araç yatırımıyla devam etmesi hedeflenen yeni sürecin başlangıcını oluşturuyor.

Filonun gençleşmesine ve operasyonel verimliliğe katkı

Mercedes-Benz Türk BusStore markası ile Lüks Ereğli’nin filosunda yer alan 2016 model araçlar için takas sürecini yürüterek bu 18 araç yerine bugün 2023 model Tourismo araçların teslimatını gerçekleştiriyor. Yeni araçlarla birlikte şirket, filosunu 7 yaş gençleştirirken operasyonel verimliliğini artırmayı, hizmet kalitesini güçlendirmeyi ve yolcu memnuniyetini daha ileri taşımayı hedefliyor. Mercedes-Benz Türk’ün teslim ettiği 2023 model Tourismo araçlar, Lüks Ereğli tarafından şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılacak.

Lüks Ereğli ile 30 yıla yaklaşan iş ortaklıklarını bu teslimatla yeni bir aşamaya taşıdıklarını belirten Mercedes-Benz Türk 2. El Otobüs ve Kamyon Satış Direktörü Didem Özensel ”Mercedes-Benz Türk olarak, uzun soluklu iş ortaklıklarını her zaman çok kıymetli buluyoruz. Lüks Ereğli ile 1997 yılına uzanan iş ortaklığımızı bugün 18 adet 2023 model Tourismo teslimatıyla daha da güçlendirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Bu teslimat, ikinci el çatımız altındaki BusStore markamız ile sunduğumuz kapsamlı hizmet modelinin güçlü örneklerinden birini oluşturuyor. Bugün, Lüks Ereğli’ye gerçekleştirdiğimiz 18 adet Tourismo aracımız da bu değer zincirine duyulan güvenin en somut göstergesi. Mercedes-Benz Kamyon Finansman’ın müşteri ihtiyacına uygun terzi usulü finansman çözümleri de elbette bu teslimatın gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Taşımacılık sektöründe filonun genç tutulması; operasyonel verimlilik, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti açısından büyük önem taşıyor. Tamamı Mercedes-Benz marka araçlardan oluşan ve 7 yaş gençleşen yeni filosu ile Lüks Ereğli şehirler arası yolcu taşımacılığındaki iddiasını daha da üst seviyeye taşıyor. Bugün bu teslimatla yalnızca Lüks Ereğli filosunun gençleşmesine katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ikinci elden sıfır araca uzanan uzun vadeli bir yatırım sürecinin de temelini birlikte atıyoruz. Lüks Ereğli’ye bize duydukları güven için teşekkür ediyor, teslimatın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Lüks Ereğli Yönetim Kurulu Başkanı Ekim Kaya, “Lüks Ereğli olarak bugün filomuz adına çok önemli bir adım atıyoruz. Teslim aldığımız 18 adet 2023 model MercedesBenz Tourismo aracı, şehirler arası taşımacılık operasyonlarımızda kullanmak üzere filomuza dahil ediyoruz. Bu yatırımın, yolcularımıza sunduğumuz hizmet kalitesine olduğu kadar operasyonel gücümüze ve verimliliğimize de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından filomuzu gençleştirme kararı alırken temel prensibimiz; müşterilerimize daha güvenli, daha konforlu ve daha sürdürülebilir bir seyahat deneyimi sunmaktı. Bu yolculukta MercedesBenz Türk otobüs satış ve BusStore yöneticileri, ilk günden itibaren bize her anlamda destek oldular. Özellikle ikinci el araç sürecinde BusStore’un sunduğu şeffaf, güvenilir ve profesyonel yaklaşım bizim için çok kıymetliydi. Satıştan satış sonrasına kadar uzanan bu tek noktadan hizmet anlayışı, Lüks Ereğli olarak önem verdiğimiz güven duygusunu birebir karşılıyor. Bugün gerçekleşen bu teslimatla birlikte, MercedesBenz Türk ile 30 yıla yaklaşan iş ortaklığımızı daha da güçlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.” diye konuştu.

Teslimat hakkında konuşan Hasmer Otomotiv Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Koordinatörü Burak Ödül de, “Biz Hasmer Konya olarak sürecin her aşamasında müşterilerimizin yanında olmaya büyük önem veriyoruz. Araç seçimi, takas süreci, finansman planlaması ve satış sonrası destek dahil tüm süreci titizlikle yürütüyoruz. Çünkü bizim için esas olan yalnızca teslimat değil, müşterimizin işine kesintisiz katkı sunmak. Lüks Ereğli’nin filosunu gençleştirmesi, bugünün ihtiyacına cevap verdiği kadar geleceğe dönük yatırım planı açısından da önemli bir adım. Önümüzdeki dönemde bu iş ortaklığının daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.