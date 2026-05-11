Şirketin toplam hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artarak 55 milyar 704 milyon liraya yükseldi. Net kâr ise yüzde 75’lik artışla 20 milyar 192 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şirketin toplam varlıkları yılın ilk çeyreğinde yüzde 31 artışla 187,8 milyar liraya ulaşırken, özkaynak büyüklüğü de yüzde 80 artarak 60,2 milyar liraya çıktı. Operasyonel performansı gösteren esas faaliyet kârı ise dikkat çekici yükseliş kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 400 milyon lira seviyesinde bulunan esas faaliyet kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 12 milyar 178 milyon liraya yükseldi.

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda ilerlediğini belirterek, güçlü bilanço yapısı, ürün çeşitliliği ve disiplinli risk yönetiminin finansal sonuçlara olumlu yansıdığını ifade etti.

İlk çeyrekte gerçekleştirilen halka arzların büyümede önemli rol oynadığını vurgulayan Sarpyener, kısa süre içerisinde dört farklı şirketin halka arzını tamamladıklarını belirtti. Ata Turizm, Savur GYO, Luxera GYO ve Metropal Kurumsal Hizmetler’in halka arz süreçlerinin 22 günlük dönemde tamamlandığını aktaran Sarpyener, bunun operasyonel hız açısından dikkat çekici bir performans olduğunu söyledi.

Şirketin yalnızca yurt içinde değil, uluslararası pazarlarda da faaliyet gösterdiğini kaydeden Sarpyener, hizmet ihracatının da büyümeye katkı sağladığını dile getirdi.

Öte yandan şirket, 8 Mayıs’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde, 28 milyar liralık kâr payının bedelsiz pay şeklinde dağıtılması kararının genel kurul tarafından onaylandığını duyurdu.