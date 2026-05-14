Sürücüler, “Benzin kaç TL oldu?”, “Motorin fiyatlarında son durum ne?” ve “LPG güncel fiyatı nedir?” sorularına yanıt ararken, büyükşehirlerdeki güncel rakamlar da netleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

14 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla üç büyükşehirde akaryakıt fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64,95 TL

Motorin: 67,40 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,80 TL

Motorin: 67,25 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 65,91 TL

Motorin: 68,51 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 66,19 TL

Motorin: 68,78 TL

LPG: 33,69 TL

Fiyatlarda yukarı yönlü baskı sürüyor

Sektör temsilcileri, küresel petrol piyasalarındaki oynaklığın ve kur hareketlerinin önümüzdeki dönemde de akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor. Bu nedenle sürücüler, fiyat değişimlerini günlük olarak takip etmeye devam ediyor.