Düzenleme, 7577 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklik ve SGK’nın 2026/12 sayılı genelgesiyle uygulamaya konuldu. Buna göre işyeri dışında sağlanan yemek yardımlarında belirlenen tutara kadar olan kısım SGK primine dahil edilmeyecek.

İşyerinde yemek tamamen istisna

Yeni sistemde en dikkat çeken değişikliklerden biri, işyerinde verilen yemeklere ilişkin oldu. İşverenin yemeği kendi mutfağında, yemekhane aracılığıyla ya da dış hizmet alımıyla sağlaması halinde herhangi bir tutar sınırı uygulanmayacak ve bu giderler tamamen prim dışı bırakılacak.

Nakit ve yemek kartı ödemelerinde 300 TL sınırı

Yemek yardımı nakit, yemek kartı, çek veya benzeri yöntemlerle sağlanıyorsa, günlük 300 TL’ye kadar olan kısım istisna kapsamında değerlendirilecek. Bu tutarı aşan ödemeler ise prime esas kazanca dahil edilecek.

Sadece fiilen çalışılan günler

Düzenlemeye göre yemek istisnası yalnızca fiilen çalışılan günler için geçerli olacak. İzin, rapor veya tatil günlerinde yapılan ödemeler istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

Usulsüz ödemelere ağır yaptırım

SGK, yemek yardımı adı altında yapılan farklı ödeme modelleriyle prim yükünden kaçınılmasını önlemek amacıyla denetimleri sıkılaştırdı. Usulsüz uygulamaların tespiti halinde işverenlere idari para cezası, gecikme faizi ve teşvik iptali gibi yaptırımlar uygulanabileceği belirtildi.