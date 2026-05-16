İKİNCİ EL’DE RENEW GÜVENCESİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda farklı bir deneyim arayanlar, Koçaslanlar Kestel Showroom’da buluşuyor. İnegöl’de Renault-Dacia bayiliğini sürdüren Koçaslanlar Motorlu Araçlar, geçtiğimiz aylarda Kestel şubesini de hizmete açmıştı. Engelsiz Showroom projesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çeken şirket şimdi de Kestel Showroomu’nda gerçekleştirilecek İkinci El Şenliği ile Renew güvencesine sahip araçları otomobilseverlerle bir araya getiriyor.

ÖZEL TEKLİF MASASI FIRSATI

19 Mayıs’ta düzenlenecek olan şenlikte DJ performansı, 3 farklı motor seçeneği tanıtım workshopu, Refactory araç yenileme tanıtımı ve ziyaretçilerin özel hediyeler kazanabileceği çekiliş gerçekleştirilecek. Bayram coşkusunu yaşamak isteyenlerin tercih edeceği şenlikte ayrıca aracını satmak isteyen vatandaşlara, Hızlı Teklif Masası ile aynı gün fiyat değerleme yapılıp teklif sunulacak. Ziyaretçiler, etkinliğe özel olarak indirim uygulanan fırsat araçlarını da inceleme fırsatı bulacak. Gün boyu sürecek şenlikte hem eğlence hem de otomobil deneyimi bir arada sunulacak.

SÜRPRİZ HEDİYE KAZANMA ŞANSI

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Renew Satış Müdürü Dinçer Kılıç, Koçaslanlar İkinci El Şenliği ile bayramın ruhuna uygun bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirtti. Şenlik kapsamında seçili ikinci el araçlarda özel indirimler sağlayacaklarını belirten Kılıç, DJ eşliğinde 19 Mayıs coşkusu yaşayacaklarını söyledi. Kılıç, etkinlikte ziyaretçilerin çekilişle sürpriz hediyeler kazanabileceklerini ayrıca ReFactory Araç Yenileme hizmetiyle, Motor Seçenekleri Tanıtımı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

BAYRAM COŞKUSUNU BERABER YAŞAYALIM

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdür Didem Aras ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, “19 Mayıs’ın enerjisini ve birlik ruhunu müşterilerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Renew güvencesine sahip ikinci el araçlarımızı ziyaretçilerimizle buluştururken, aynı zamanda eğlenceli ve deneyim odaklı bir etkinlik hazırladık. Tüm otomobilseverleri Koçaslanlar Kestel Showroom’a bekliyoruz.”