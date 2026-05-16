Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle birlikte otobüs yolcularına önemli haklar tanınırken, kayıt dışı taşımacılığa yönelik cezalar da ağırlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan düzenlemelerle vatandaş haklarını güçlendiren ve dijitalleşmeyi merkeze alan yeni bir dönemin başladığını belirtti. En dikkat çeken düzenleme ise şehirler arası otobüs yolcularını ilgilendiriyor. Buna göre yolcular, sefer saatine 12 saat kalana kadar biletlerini iptal ederek ücretlerinin tamamını geri alabilecek. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi de zorunlu hale getirildi.

Yeni yönetmelikle birlikte terminallerde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla alternatif alan kullanımının önü açıldı. Terminallerde yer bulunamaması halinde yerel makamların belirlediği alanlar kullanılabilecek.

Dijital dönüşüm kapsamında ise tüm yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) zorunlu olacak. Uygulama 1 Ocak 2027 itibarıyla devreye alınacak.

Kurye taşımacılığı alanında da yeni yükümlülükler getirildi. Kargo taşımacılığı yapan firmaların kurye hizmeti sunmaları halinde ilgili kurallara uymaları zorunlu hale gelirken, SRC Kurye ve Kurye Faaliyet Belgeleri için geçiş süresi 1 Ocak 2027’ye kadar uzatıldı.

Öte yandan kayıt dışı taşımacılıkla mücadele kapsamında kademeli ceza sistemi uygulanacak. İlk ihlalde 21 bin 333 lira ceza kesilecek, tekrar eden ihlallerde ceza miktarı artacak. Beşinci ihlalde ise yetki belgesi tamamen iptal edilecek.

Turizm taşımacılığı, engelli ve diyaliz hastalarının taşınması, ev eşyası nakliyatı ve uluslararası lojistik faaliyetlerine ilişkin birçok teknik düzenleme de yönetmelikte yer aldı.