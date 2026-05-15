Mercedes-Benz Türk, şehirler arası yolcu taşımacılığı sektöründeki müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beydağı Turizm’e toplam 13 adet Mercedes-Benz Travego 16 SHD 2+1 teslim edildi. Gerçekleşen teslimatla birlikte Beydağı Turizm’in filosundaki otobüslerin tamamı Mercedes-Benz marka araçlardan oluşuyor. Malatya’da düzenlenen teslimat töreni; Mercedes-Benz Türk, Hasmer Otomotiv ve Beydağı Turizm yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Beydağı Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez İkde teslimatla ilgili değerlendirmesinde “54 yıllık köklü geçmişe sahip bir firma olarak şehirler arası yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu sektörde başarının yalnızca bir noktadan başka bir noktaya ulaşmakla sınırlı olmadığını çok iyi biliyoruz. Yolcularımıza güvenli, konforlu ve kaliteli bir seyahat deneyimi sunmak, bizim için her zaman en temel önceliklerden biri oldu. Bu anlayış doğrultusunda filomuzu güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Mercedes-Benz markasının sunduğu kalite, güvenilirlik, dayanıklılık ve operasyonel verimlilik, yatırım kararlarımızda her zaman belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Sektörde güven veren ve uzun vadede güçlü operasyonel avantajlar sunan bir marka ile çalışmak bizim için son derece önemli. Bugün filomuzun tamamı Mercedes-Benz marka otobüslerden oluşuyor. Teslim aldığımız yeni Mercedes-Benz Travego araçların da hem operasyonel gücümüze hem de yolcularımıza sunduğumuz hizmet standardına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni araçlarımızın şirketimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Hasmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam ise “Bizler Hasmer Otomotiv olarak, sahadaki çözüm ortağınız olma sorumluluğunu taşıyoruz. Müşterilerimizin beklentisini doğru analiz ederek sizlere en doğru çözümleri sunmak için çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu teslimatın da Beydağı Turizm ile iş ortaklığımızı daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Şehirler arası yolcu taşımacılığı gibi güçlü operasyonel disiplin gerektiren bir sektörde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarını doğru anlamak son derece önemli. Hasmer Otomotiv’in sunduğu kalite, dayanıklılık ve profesyonel hizmet anlayışı, müşteri memnuniyetinin temel unsurları arasında yer almaktadır. Bugün teslim edilen 13 Mercedes-Benz Travego otobüsümüzün Beydağı Turizm’in operasyonlarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu teslimatın, şirketin hem hizmet kalitesine hem de operasyonel gücüne değer katacağına eminiz. Yeni otobüslerin Beydağı Turizm’e hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise “Mercedes-Benz Travego, yıllardır şehirler arası yolcu taşımacılığı sektörünün en güçlü ve en güvenilir oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Sunduğu güvenlik teknolojileri, yüksek yolcu konforu, dayanıklılığı ve işletme verimliliği ile sektörün değişen ihtiyaçlarına güçlü şekilde yanıt vermeyi sürdürüyor. Biz müşterilerimizin operasyonel ihtiyaçlarını doğru anlamayı ve onlara en uygun çözümleri sunmayı çok önemsiyoruz. Çünkü her yatırım kararı, yalnızca yeni araçların teslim edilmesinden ibaret değil; aynı zamanda müşterimizin operasyonel geleceğine yapılan stratejik bir yatırım anlamına geliyor. Biz de tam bu noktada, uçtan uca oluşturduğumuz değer zinciriyle fark yaratıyoruz. Üretimden satış sonrasına kadar her aşamada müşterilerimizin yanında yer alıyor, sunduğumuz her aracın arkasında duruyoruz. Beydağı Turizm’in gerçekleştirdiği bu yatırım da tam olarak bu bakış açısını yansıtıyor. Bugün Beydağı Turizm, yolcularına daha yüksek konfor sunmak, operasyonel gücünü daha da artırmak ve hizmet kalitesini daha da ileriye taşımak adına önemli bir adım atıyor. Bu doğrultuda Mercedes-Benz markasını tercih etmiş olmaları bizim için son derece kıymetli. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, Hasmer Otomotiv’e ve Beydağı Turizm ailesine teşekkür ediyor; yeni araçların hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.