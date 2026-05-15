Mercedes-Benz'in dünya çapında en çok satan modeli olan GLC’nin tamamen elektrikli versiyonu yeni nesil batarya ve şarj süresini önemli ölçüde azaltan 800 voltluk sistem ile hızlı ve son derece pratik bir şarj deneyimi sunuyor. WLTP’ye göre 638 kilometreye kadar menzile sahip olan yeni GLC, sadece 10 dakika şarj ile 300 kilometreye kadar ek menzil de sağlıyor.

Türkiye’ye özel motoruyla Nisan ayında Türkiye’de satışa çıkan elektrikli yeni GLB 200+ AMG de 85 kWh kullanılabilir enerji kapasitesine sahip lityum iyon bataryası ile 590 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor.

Mercedes-Benz 140 yıl boyunca sektörde standartları belirledi

Türkiye’de de satışa sunulacak tamamen yeni elektrikli GLC’nin lansmanında konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “2026’nın Nisan ayı itibarıyla 7.483 adetlik satışla premium segmentte lider konumdayız. Geçtiğimiz yıl satışların yüzde 20’sinden fazlasını elektrikli modellerimiz oluşturuyordu. Tamamen elektrikli modellere olan ilginin bu sene de artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 140. yılımızda marka tarihimizin en kapsamlı ürün lansman programını hayata geçiriyoruz. 40’tan fazla yeni modelle geleceğe güçlü bir adım atıyoruz. GLC de bu dönüşümün önemli temsilcilerinden.” dedi.

140 yıl boyunca Mercedes-Benz’in sektördeki standartları belirlediğini söyleyen Bekdikhan, “Elektrikli yeni GLC'nin geliştirilmesi en başından itibaren kullanıcılardan gelen kapsamlı geri bildirimlerle şekillendi. Amaca

yönelik, rafine ve tartışmasız bir GLC olan bu model, kullanıcıların hayran olduğu her şeyi daha da geliştiriyor.” diyerek yeni GLC’nin orta segmentte bir dönüm noktasını ifade ettiğini vurguladı. Tamamen yeni bir otomobil ailesinin ilk modeli olarak tamamen elektrik altyapısına sahip yeni GLC’nin performans, verimlilik ve şarj hızı açısından etkileyici olduğunu da vurgulayan Şükrü Bekdikhan sınıfına tasarım, değer, çok yönlülük ve iç hacim açısından öncülük ettiğini belirtti.

Mercedes-Benz, Türkiye’de elektrikli dönüşümün öncülerinden

Carl Benz’in 140 yıl önce otomobili icat etmesiyle özgürlüğü yeniden tanımladığını söyleyen Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam yeni GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG’nin 638 kilometreye varan menziliyle konforlu bir seyahat deneyimi sunduğunu söyledi. Mercedes-Benz’in 2027’ye kadar sunacağı 40’tan fazla yeni model ile premium segmentte en fazla modele sahip marka olacağının da altını çizen Dr. Adam, “Yeni GLC ve yeni GLB ile Türkiye’deki elektrikli portföyümüzü genişletirken bir aile arabasından beklenenleri tamamen elektrikli bir şekilde müşterilerimize ulaştıracağız. Tamamen elektrikli C-Serisi’ni üçüncü çeyrekte, elektrikli GLA’yı ise dördüncü çeyrekte Türkiye’de satışa sunacağız. Böylece Türkiye’nin elektrikli dönüşümündeki öncü rolümüzü sürdüreceğiz.” dedi.

2025’te sattıkları her 5 araçtan biri elektrikliyken 2026 sonunda sattıkları her 4 araçtan birinin elektrikli olmasını hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Dr. Nadine Adam, Online Store üzerinden rezervasyonu gerçekleşen satışların da premium segment müşterisi tarafından çok çabuk benimsenerek bu yılki toplam satışlardaki hacminin yüzde 12’ye ulaştığını söyledi.

Tamamen yeni elektrikli GLC ile menzil kaygısına son

Tamamen yeni elektrikli GLC’nin 800 voltluk sistemi hızlı ve son derece pratik bir şarj deneyimi sunuyor. WLTP’ye göre 638 kilometreye kadar menzil sunan yeni GLC, sadece 10 dakika şarj ile 300 kilometreye kadar ek menzil sağlarken aynı zamanda 330 kW’a kadar hızlı DC şarjı da destekliyor. 489 bg güce sahip yeni GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG, 0’dan 100’e 4,3 saniyede çıkarak etkileyici performansıyla da dikkat çekiyor.

Yeni GLC'nin One-Box fren sistemi enerji geri kazanımı veya mekanik frenleme yoluyla çizgisel, tutarlı ve güvenli bir yavaşlama sağlıyor. Tamamen yeni elektrikli GLC'deki MB.DRIVE sistemleri, on adede kadar dış kamera, beş radar sensörü ve on iki ultrasonik sensörden yararlanarak birinci sınıf gelişmiş bir sürüş yardımı sunuyor. S-Serisi'nden bilinen akıllı havalı süspansiyonu AIRMATIC ile üstün sürüş konforunu garanti ediyor. Bu konfor, üstün çeviklik sağlayan 4,5 dereceye kadar tekerlek dönüş açısına sahip arka aks yönlendirme sistemi ile birleşiyor.

2,4 tona kadar çekiş kapasitesi ile farklı kullanımlara uygun çekiş gücü sunuyor

Yeni GLC, 2,4 tona kadar frenli çekme kapasitesi ile büyük karavanlar ve tekneler için de uygun bir çekiş gücü sunuyor. 100 kilograma kadar taşıyabilen çeki demiri de uygun bir taşıyıcı ile elektrikli bisikletlerin taşınmasına olanak tanıyor. ESP® römork stabilizasyonu ve Römork Manevra Yardımı ile GLC, özellikle rahat ve güvenli bir kullanım sunuyor.

Ayrıca, Römork Manevra Yardımcısı, römorkla geri manevra yaparken sürücüye destek sağlıyor. Sistem, saatte 7 km’ye kadar hızlarda ve yüzde 15’e kadar eğimlerde çekici aracın direksiyon açısını otomatik olarak kontrol ediyor. Römork tipi seçilebiliyor ve merkezi medya ekranından izin verilen maksimum hız belirlenebiliyor. Ayrıca, römorkun sebep olduğu ek enerji tüketimi, menzil planlamasında dikkate alınıyor.

Arazi veya çakıllı yollarda sürüş programı olarak TERRAIN MODE özelliğine sahip yeni GLC 400 4MATIC, sürüş, direksiyon ve fren özelliklerini yol koşullarına göre ayarlayabiliyor. “Şeffaf kaput” özelliği, ön kamera ve dış ayna kameralarından gelen görüntüleri birleştirerek otomobilin ön kısmının altında sanal bir görüş sağlıyor.

99,3 santimetrelik yeni kesintisiz MBUX HYPERSCREEN

Mercedes Benz'in bugüne kadarki en büyük ekranı tamamen yeni, kesintisiz 99,3 santimetre (39,1 inç) MBUX HYPERSCREEN, sahip olduğu yüksek çözünürlük ve 1.000’den fazla bireysel LED’e sahip yenilikçi matris aydınlatma teknolojisi sayesinde olağanüstü netlik sunuyor.

Yeni GLC’nin sahip olduğu 4. nesil MBUX, Microsoft ve Google tarafından geliştirilen yapay zekâ teknolojilerini entegre eden ilk araç içi bilgi-eğlence sistemi olarak insan ile otomobil arasında yepyeni bir kişiselleştirilmiş deneyim ve sezgisel etkileşim dünyasının kapılarını aralıyor. MBUX Sanal Asistan, Microsoft ve Google’ın sunduğu yapay zekâ araçlarını bir araya getiren “Çoklu Ajan Yaklaşımı”nı kullanıyor. Aynı konuşma içinde dahi her bir görev için en uygun kaynağı seçiyor ve internet üzerinden toplanan bilgileri birleştirerek kullanıyor. Kullanıcı, MBUX Sanal Asistan ile konuşurken içeriği tekrar etmesine gerek kalmadan detaylı yanıtlar alıyor ve Sanal Asistan da arka arkaya gelen farklı konulardaki soruları anlayarak yanıtlıyor.

Sertifikalı vegan iç donanım sunan dünyadaki ilk otomobil üreticisi

Mercedes-Benz, yeni GLC’de lüks konfor hissini bozmadan opsiyonel Vegan paket ile iç mekânda yeni standartları belirliyor. Vegan Society tarafından sertifikalı lüks iç donanım malzemeleri, Mercedes Benz’i bağımsız olarak sertifikalandırılmış vegan iç donanımı sunan dünyadaki ilk otomobil üreticisi haline getiriyor.

Ayrıca yeni GLC'nin koltukları, en üst düzey konforu sunarak sürücü ve yolcuların uzun yolculuklarda yorulmalarının önüne geçiyor. Tüm koltuklar, Almanya merkezli “Aktion Gesunder Rücken” (Sağlıklı Sırtlar Derneği) tarafından verilen AGR sertifikasına sahip.

Her iki koltuk yapısında da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor; koltuk süngeri yüzde 30 geri dönüştürülmüş malzeme ile üretiliyor. Konfor koltuklarda ayrıca, geri dönüştürülmüş PET şişelerden elde edilen siyah suni deri ve destek tekstili bulunuyor.

MICROCUT mikrofiber kumaş, tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilirken süet benzeri dokusu ile yüksek kalite ve dayanıklılık sunuyor. Zemin kaplaması da yüzde 100 geri dönüştürülmüş Econyl iplikten oluşuyor.

Daha ergonomik olmak için geliştirilen ve sezgisel bir kullanım sunacak şekilde tasarlanan yeni direksiyon simidinde Mercedes-Benz kullanıcılarından gelen yoğun geri bildirimler doğrultusunda, hız sınırlayıcı ve sabitleyici için kullanılan buton (rocker) kontrolü ile ses seviyesi için kullanılan kaydırmalı (roller) kontrol tasarımı yer alıyor.

Teknik veri

GLC 400 4MATIC

Sürüş sistemi ve batarya Sürüş sistemi Dört çeker Ön/arka elektrik motorları PSM/PSM Çıkış (en yüksek) bg 489 Batarya tipi Lityum iyon En yüksek reküperasyon gücü 408 bg’ye kadar Maks. AC şarj gücü (standart/opsiyonel) kW 22