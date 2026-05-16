Bu kapsamda şirket, İtalya’nın Terni şehrine 2 adet Karsan e-ATA Hydrogen teslimatı gerçekleştirdi. Konu hakkında değerlendirme yapan Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak elektrikli ve otonom mobilitede edindiğimiz deneyimi şimdi hidrojen teknolojisiyle de sürdürüyoruz. Sıfır emisyonlu mobilite dönüşümünde önemli bir çözüm ortağı olarak, hidrojen teknolojisinin özellikle uzun menzil ve yoğun operasyon gerektiren toplu ulaşım hatlarında önemli bir alternatif sunduğuna inanıyoruz. Temiz enerjiyle çalışan bu yeni nesil araçlar, şehirlerin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine ve daha yaşanabilir kent vizyonuna katkı sağlıyor. Terni’ye teslim ettiğimiz e-ATA Hydrogen araçlarımızın da Avrupa’daki sürdürülebilir toplu ulaşım dönüşümüne değer katacağına inanıyoruz” dedi.

Karsan, sürdürülebilir mobilite vizyonu doğrultusunda hidrojen teknolojili toplu ulaşım projelerine bir yenisini daha ekledi. Toyota yakıt hücresi teknolojisiyle geliştirdiğie-ATA Hydrogen modeliyle şirket, İtalya’nın Terni şehrinde temiz ulaşım dönüşümüne katkı sağlayacak yeni projesini hayata geçirdi.

Karsan Hidrojen Mobilitesinde de Büyüyor!

Karsan, düzenlenen törenle İtalya’nın Terni şehrine 2 adet 12 metrelik e-ATA Hydrogen aracını teslim etti. Piazza Europa’da gerçekleştirilen teslimat töreni; yerel yönetimler, proje paydaşları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Umbria Bölgesi ve İtalya Çevre Bakanlığı’nın hava kalitesini iyileştirme programı kapsamında hayata geçirilen projede Regione Abruzzo ana partner olarak yer alırken, Perugia Üniversitesi de akademik destek sağlıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “AB destekli LIFE3H programı kapsamında hayata geçirilen bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilir toplu ulaşım dönüşümüne katkı sağlayan bu önemli projede birlikte çalıştığımız Busitalia, LIFE3H, Terni Belediyesi, Linde Gas Italia, Regione Abruzzo ve Perugia Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz. Terni’de hayata geçirilen bu iş birliğinin, hidrojen teknolojisinin toplu ulaşımda yaygınlaşmasına ve daha temiz şehirler hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Temiz ulaşım dönüşümüne güçlü katkı!!

