Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), bir yandan otomotivin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da sektörün öncü etkinliklerinde yer alarak sektörün temsil gücünü artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda dernek, Türkiye'nin en büyük uluslararası ticaret fuarı ve otomotiv satış sonrası endüstrisinin bölgedeki en büyük buluşması olan Automechanika Istanbul’da yerini alıyor. Bu yıl 25’incisi düzenlenecek fuar, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 150’ye yakın OSS üyesi firmanın katılımcı olarak yer alacağı fuarda, firma standlarının dışında OSS Lounge alanı fuar boyunca sektör profesyonelleri için önemli bir buluşma ve networking noktası olmaya devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da OSS Derneği üyelerinin uluslararası satın almacılar, iş ortakları ve sektör temsilcileriyle bir araya geleceği fuarda ayrıca Lounge alanında 19 Mayıs Resepsiyonu gerçekleştirilecek.

OSS Derneği 3 farklı panelle katılımcılara hitap edecek!

Fuarda Automechanika Academy kapsamında 11. Salon-E195'te 11. OSS Konferansı ve paneller düzenlenecek. Fuarın açılış gününde gerçekleştirilecek “Geleceğin Mobilitesini Şekillendirmek” başlıklı 11. OSS Konferansı’nda ZF Aftermarket Başkan Yardımcısı ve IMEA Bölge Lideri Andre Scholle katılımcılara hitap edecek. Fuarın ikinci gününde ise “Aftermarketin Geleceği: Mobilite ve Teknoloji Çağında Sürdürülebilir Dönüşüm” paneli düzenlenecek. Valeo Servis Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Ufuk Çilek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelin konuşmacıları ise Mahle Motor Parçaları Türkiye Aftermarket Genel Müdürü Duygu Güngör Ünalır ve Motor Aşin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Saim Aşçı olacak. Üçüncü fuar günü olan 21 Mayıs’ta ise Schaeffler Vehicles Lifetime Solutions Güneydoğu Avrupa Pazarlama Müdürü Şenay Bayram’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Satış Sonrasında İş Geliştirme Trendleri” başlıklı panel düzenlenecek. Panelde Messe Frankfurt Proje ve Mobilite Direktörü Can Berki ile Euromaster Lastik ve Servis Dijital Pazarlama ve İletişim Müdürü Berkay Nebioğlu güncel trendleri ele alacak.

Automechanika Istanbul 2026 ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, sektörün gelişiminde uluslararası entegrasyonun ve fuarların rolüne dikkat çekerek, “Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye otomotiv sektörü hem üretim hem de ticaret anlamında önemli bir dönüşüm sürecine girdi. Bu süreç, yalnızca iç pazar dinamiklerini değil, aynı zamanda ihracat kabiliyetimizi de güçlendirdi. Avrupa merkezli araç parkuruna paralel bir yapıya geçilmesi, ülkemizin bu araçlara yönelik yedek parça üretiminde uzmanlaşmasını sağlarken, aynı ürünleri ihracata konu edebilme avantajını da beraberinde getirdi” dedi.

Automechanika Istanbul’un bu dönüşümde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Özçete, “Gümrük Birliği sonrasında şekillenen bu yapının en önemli destekçilerinden biri de Automechanika Istanbul oldu. Son 25 yılda sektörümüzün uluslararası pazarlara açılmasında, ürettiğimiz ürünleri global alıcılarla buluşturmamızda ve ihracat potansiyelimizi artırmamızda fuarın çok önemli bir katkısı bulunuyor. Bu yıl 25. yılını kutlayacak olan Automechanika Istanbul 2026, 19-22 Mayıs tarihleri arasında Tüyap’ta sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yine güçlü bir platform sunacak. Bu önemli organizasyonu büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.