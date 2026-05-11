11-15 Mayıs haftasında farklı sektörlerden 16 şirket, yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarından sanayi şirketlerine, perakendeden finansal teknoloji firmalarına kadar geniş bir yelpazede yapılacak ödemeler yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

Haftanın ilk gününde Gürsel Turizm ve Panora GYO temettü dağıtımı yapacak. Panora GYO’nun hisse başına 5,75 TL’yi aşan net temettü ödemesi dikkat çekerken, Gürsel Turizm ilk taksit kapsamında yatırımcılarına ödeme gerçekleştirecek.

12 Mayıs’ta ise temettü trafiği hız kazanacak. Alarko GYO, Anadolu Isuzu, Coca Cola İçecek, Gıpta Ofis ve Özderici GYO yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak şirketler arasında yer alıyor. Özellikle Anadolu Isuzu ve Coca Cola İçecek’in temettü ödemeleri yatırımcıların radarında bulunuyor.

Haftanın en yoğun günü 13 Mayıs olacak. Anadolu Efes, Beyaz Filo, Birikim Varlık Yönetimi, Metropal Kurumsal Hizmetler, Migros ve Turcas Holding aynı gün hak kullanımına başlayacak şirketler arasında bulunuyor. Migros’un hisse başına yaklaşık 3,87 TL’lik net temettü ödemesi öne çıkarken, Metropal Kurumsal Hizmetler’in yüksek temettü tutarı da dikkat çekiyor.

14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ise Ege Profil, Körfez GYO ve Matriks Finansal Teknoloji yatırımcılarına kâr payı dağıtacak. Ege Profil ilk taksit ödemesini gerçekleştirirken, Körfez GYO ve Matriks Finansal Teknoloji’de ödemeler 20 Mayıs’ta yatırımcı hesaplarına geçecek.

Uzmanlar, temettü ödemelerinin özellikle uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli bir gelir kalemi oluşturduğunu belirtirken, düzenli temettü dağıtan şirketlerin Borsa İstanbul’da yatırımcı ilgisini artırmaya devam ettiğini ifade ediyor.