HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer AÇÜ Arhavi Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü öğrencileriyle okul konferans salonunda bir araya gelerek tecrübelerini ve mesleğini bölüm öğrencileriyle paylaştı

Yerleşke Konferans salonunda düzenlenen söyleşiye akademik ve idari personeli ile öğrencilerin katılım gösterdiği etkinlikte Özer, Hopa Limanı’nın bölge ve ülke açısından önemine, bölgede yürütülen faaliyetlere, küresel olaylar karşısında sektörün ve bölgenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mesleği tercih etme sürecinden kariyer yolculuğuna kadar edindiği tecrübeleri aktaran Özer, öğrencilere kariyer planlamalarına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik, soru cevap kısmının ardından Bölüm Akademik yöneticilerinin Özer’e teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle sona ererken yapılan konuşmada “Bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşarak kariyer yolculuğunda yol gösteren Sayın Meriç Burçin Özer’e teşekkür ederiz” denildi..