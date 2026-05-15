Ataşehir’de hizmet verecek yeni Kia şubesi, Otomol’ün operasyonel yapılanmasını güçlendiren stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor.



2012 yılından bu yana otomotiv perakendeciliğinde büyümesini sürdüren Otomol, Kia’yı portföyüne ekleyerek ürün ve hizmet kapsamını genişletiyor. Yenilikçi tasarım dili ve teknoloji odağıyla öne çıkan Kia’nın Otomol bünyesine katılması, Otomol’ün büyüme yolculuğunda yeni bir dönemi temsil ediyor.



Yeni Kia Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi’nde araç satışı, test sürüşü, bakım, onarım, orijinal yedek parça ve satış sonrası destek hizmetleri tek çatı altında sunuluyor. Kullanıcı deneyimini merkeze alan yapı sayesinde Otomol, Kia müşterilerine hem satış hem de satış sonrası süreçlerde daha kapsamlı ve entegre bir hizmet deneyimi sunuyor.



Yeni Kia Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi’nde sunulacak satış ve satış sonrası hizmetlerle birlikte kullanıcılar için yeni bir temas noktası oluşturulurken, bu yatırım Otomol’ün sektördeki konumunu daha da ileri taşıyor. Kia iş birliği, Otomol’ün büyüme stratejisinin önemli bir parçası olmasının yanı sıra, yenilikçi mobilite anlayışına paralel ürün ve hizmet çeşitliliğini de genişletiyor.



Gelişen kullanıcı beklentileri ve dönüşen otomotiv trendleri doğrultusunda şekillenen yatırım, Otomol’ün yalnızca hizmet ağını büyütmekle kalmıyor; farklı segmentlerde sunduğu deneyimi de daha güçlü bir yapıya taşıyor. Kia’nın tasarım ve teknoloji odağı, Otomol’ün sektördeki uzmanlığıyla buluşuyor.