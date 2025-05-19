Trump'tan Putin ve Zelenskiy ile Peş Peşe Görüşme

Öte yandan ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde diplomatik temaslarını sıklaştıran Donald Trump’ın, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmelerin ardından Trump’ın kamuoyuna açıklamalarda bulunacağını belirtti.

“Trump, Putin ile görüşmesinin ardından Zelenskiy ile telefonda konuşacak. Her iki görüşme de oldukça önemli. Başkan Trump, bu temasların ardından bir açıklama yapmayı planlıyor” diyen Leavitt, Trump’ın Ukrayna’daki savaşla ilgili hızlı bir ateşkes arzusunu yineledi.

"Trump, Putin ile Görüşmeye Açık"

Leavitt ayrıca Trump’ın Putin ile olası bir yüz yüze görüşmeye açık olduğunu belirtti. “Başkan Trump, Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlanması gerektiğini açıkça ifade ediyor” diyen Leavitt, diplomatik sürecin ilerlemesi adına temasların önemine dikkat çekti.

Putin ve Trump arasında resmi bir zirve gündemde olmasa da, her iki tarafın da diyalog kanallarını açık tutma çabası, uluslararası kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.