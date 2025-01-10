“Günümüz ekonomik koşullarında esnaf mağdur edilmemeli”

Piyasada gerekli rekabet ortamı oluşuna kadar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda sürenin uzatılması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günümüz ekonomik koşullarında esnafın mağdur olmaması için rekabet ortamının mutlaka oluşması gerekir. Bunun için de piyasada birden çok yeni nesil ödeme kaydedici cihazın bulunması kaçınılmazdır. Bu kapsamda talebimiz, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların son başvuru tarihi 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmasıdır” şeklinde konuştu.