Palandöken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılmasının ekonomiye canlılık kazandıracağını ifade etti. Söz konusu düzenlemenin hem vatandaşlar hem de esnaf açısından rahatlatıcı olacağını vurgulayan Palandöken, bu adımın piyasalara yeniden ivme kazandıracağını söyledi.

Yapılandırmanın ekonomik hareketliliği artıracağına dikkat çeken Palandöken, “Bu düzenleme sayesinde hem borç yükü hafifleyecek hem de piyasalar nefes alacak. En kısa sürede diğer kredi ve borçlara yönelik yeni bir yapılandırma yapılması, esnafımızın işlerini kolaylaştıracağı gibi devlet alacaklarının da daha hızlı tahsil edilmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.