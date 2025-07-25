Koalisyon açıklamasında, “Hanzala gemisinin mürettebatıyla tüm iletişim kesildi. Mürettebat ile bağlantımızı kaybediyoruz ve geminin yakınında birden fazla insansız hava aracı tespit edildi. Bu, geminin engellenmiş ya da saldırıya uğramış olabileceği anlamına geliyor,” ifadelerine yer verildi.

Gazze’ye yardım ulaştırmayı amaçlayan ve ismini Filistin direnişinin sembolü Hanzala karakterinden alan yardım gemisi, 20 Temmuz Pazar günü İtalya’nın güneyinden demir alarak yola çıkmıştı. Şimdiye kadar güzergâhın yaklaşık yarısını tamamladığı bilinen gemide aralarında iki gazetecinin de bulunduğu 21 kişilik bir mürettebat yer alıyor. Gemideki aktivistler, farklı ülkelerden gelen sivil gönüllülerden oluşuyor.

Ancak yolculuk, başından bu yana zorluklarla karşılaştı. Geminin Gazze’ye doğru hareketi, teknik arızalar nedeniyle bir süre ertelenmiş, yola çıkmadan hemen önce ise iki sabotaj girişimi yaşanmıştı.

Geçmişte aynı koalisyona ait olan ve benzer bir görevle yola çıkan Madleen adlı yardım gemisi, Gazze açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken İsrail kuvvetleri tarafından durdurulmuş, gemideki sivil aktivistler zorla alıkonularak İsrail’e götürülmüş ve daha sonra sınır dışı edilmişti.

Uluslararası insani yardım kuruluşlarının da destek verdiği Özgürlük Filosu Koalisyonu, Hanzala gemisinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını ve uluslararası kamuoyunu olası bir müdahaleye karşı harekete geçmeye çağırıyor.

Hanzala gemisinden gelecek haberler, hem bölgedeki insani yardım çalışmalarının geleceği hem de uluslararası deniz hukukunun ihlali iddiaları açısından yakından takip ediliyor.