Özel, 20 bin TL’ye yükseltilen emekli maaşının yetersiz olduğunu belirterek, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) iyileştirme önergesi vereceklerini söyledi.

Özgür Özel, CHP’nin emekliler için Meclis’te eylem halinde olduğunu ifade ederek, “18 bin 975 TL teklif ettiler, olmaz dedik ve eyleme geçtik. Komisyonda bin 62 TL artırılarak 20 bin TL yapıldı. Bu parayla geçinilebilir diyorlar ama bu kabul edilemez” dedi.

20 bin TL’lik emekli maaşının birçok siyasi parti tarafından “sefalet ücreti” olarak nitelendirildiğini belirten Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, Yeni Yol Grubu, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve hatta Sayın Bahçeli de bu rakam için ‘sefalet ücreti’ dedi. Önümüzdeki Meclis görüşmelerinde iyileştirme önergesi vereceğiz. Eğer herkes sözünü tutar ve parti grupları genel başkanlarının çağrısına uyarsa, sonuç alınabilir” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin Meclis’te yeterli sayıya ulaşabileceğini savunan Özel, “CHP, DEM Parti, Yeni Yol ve MHP birlikte hareket ettiğinde 300’ün üzerinde milletvekili sayısına ulaşılıyor. Yani 20 bin TL’yi bir asgari ücret seviyesine, 28 bin TL’ye çıkarmak muhalefetin elinde” diye konuştu.

Özel, emeklilere de çağrıda bulunarak, “Oturumu dikkatle izleyin. Kim sizin yanınızda duruyor, kim oy veriyor, kim vermiyor görün. Emekliye oy vermeyeni Hatay’da selamlamayın” dedi.