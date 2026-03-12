Katar basınına açıklamalarda bulunan İranlı yetkili, Washington yönetiminin askeri adımlarını sürdürmesi halinde bölgesel çatışmanın yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya geçebileceğini söyledi. Yetkili, ABD’nin olası bir saldırısının “stratejik bir hata” olacağını savunarak bunun bölgedeki dengeleri daha da karmaşık hale getireceğini ifade etti.

İran’ın henüz tüm seçeneklerini kullanmadığını vurgulayan askeri yetkili, ülkenin güvenlik ve savunma stratejisinin aşamalı bir plan üzerine kurulduğunu belirtti. Yetkili, “Savunma planlarımız kademeli şekilde ilerliyor ve halen kullanılabilecek birçok seçeneğimiz bulunuyor” dedi.

Açıklamada ayrıca, Orta Doğu’daki önemli deniz geçiş noktalarının çatışmadan doğrudan etkilenebileceği imasında bulunularak, Hürmüz Boğazı’na benzer bir durumun başka bir stratejik boğazda da yaşanabileceği öne sürüldü. Bu açıklama, küresel enerji ve ticaret yollarının güvenliği açısından yeni bir gerilim ihtimalini gündeme getirdi.