Yetkililer, Pazartesi gününden itibaren mağdur banka müşterileriyle yüz yüze görüşmelere başlanacağını açıkladı.

Soygundan yaklaşık üç hafta sonra müşteriler adına atılan ilk somut adım kapsamında, 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde yaşanan olaydan etkilenen 2 bin 500’ü aşkın müşteriyle bireysel görüşmeler yapılacak. Gelsenkirchen Polis Merkezi’nden yapılan açıklamada, mağdur sayısının fazlalığı nedeniyle görüşmeler için özel bir ofis kiralandığı ve soruşturmada 230 polisin görev alacağı bildirildi.

Polis, görüşmeler için mağdurların telefonla randevu almalarını isterken, banka müşterilerinin soruşturma ofisine yalnız gelmeleri ve yanlarında kiralık kasa sözleşmeleri ile para, mücevher ve diğer kıymetli eşyaların faturaları ya da mülkiyeti kanıtlayan belgeleri hazır bulundurmaları gerektiğini duyurdu.

11 milyon cep telefonu verisi ve 8 terabayt görüntü incelenecek

Yetkililer, soruşturma kapsamında yaklaşık 11 milyon cep telefonuna ait baz istasyonu verisi ile 8 terabaytlık güvenlik kamerası görüntüsünün analiz edileceğini açıkladı. Hırsızların kişisel kasaların bulunduğu odada çok sayıda belgeyi etrafa saçması nedeniyle, bu evrakların hangi müşterilere ait olduğunun tespiti için bankanın bodrum katında özel bir tasnif odası oluşturulduğu bildirildi.

Sahte delil ayrıntısı ortaya çıktı

Ön soruşturma sürecinde dikkat çekici detaylar da gün yüzüne çıktı. Kasa odasında çok sayıda farklı kişilere ait saç telleri bulunurken, yapılan incelemede bu saçların polisi yanıltmak amacıyla hırsızlar tarafından bir kuaför salonundan temin edilerek olay yerine bırakıldığı belirlendi.

Ayrıca hırsızların, duvarları matkapla delerken oluşabilecek ısı ve tozun alarm sistemini devreye sokmaması için özel önlemler aldığı tespit edildi. Bu kapsamda, bankanın kadınlar tuvaletinden kasa odasına hortum yardımıyla su taşındığı ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Gelsenkirchen’de Noel tatilinin 5 güne çıkmasını fırsat bilen hırsızlar, 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde “Sparkasse” bankasının kişisel kasalarının bulunduğu bölüme girerek milyonlarca euro değerinde para, altın, mücevher ve hisse senedi çalmıştı. Soygunun 29 Aralık’ta fark edilmesinin ardından yapılan ilk incelemelerde, faillerin profesyonel olduğu, uzun süreli bir planlama yaptığı ve bankanın yerleşim planına hâkim oldukları anlaşılmıştı.

Yetkililer, 3 bin 250 kasanın açıldığı soygunda maddi kaybın ilk aşamada 30 milyon euro olarak belirlendiğini, daha sonra bu rakamın 100 milyon euroya, son olarak ise yaklaşık 300 milyon euroya yükseldiğini açıklamıştı. Hırsızların olay yerinden iki farklı araçla kaçtıkları tespit edilirken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.