Dervişoğlu, ‘İftar Buluşmaları’ programı kapsamında Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin güvenliğinin güçlü bir orduya dayandığını vurgulayan Dervişoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin NATO’nun en güçlü ordularından biri olduğunu belirterek ülke güvenliğini tartışma konusu yapmanın doğru olmadığını söyledi. Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği hem askeri hem de teknolojik kapasitesinin güçlü olması gerektiğini ifade etti.

“İBB davası için önerge duyumu aldık”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının canlı yayınlanması tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, bu konuda CHP’nin Meclis’e önerge vereceğine dair duyum aldıklarını söyledi. Böyle bir teklifin Meclis gündemine gelmesi halinde İYİ Parti’nin destek verebileceğini belirten Dervişoğlu, “Bu konu speküle edilmiş bir mesele. Ancak hem yargılananlar hem de CHP bunu istiyorsa Meclis gündemine gelirse biz de evet oyu veririz” ifadelerini kullandı.

“İttifak kararı tek başına alınmaz”

İttifak tartışmalarına ilişkin konuşan Dervişoğlu, partisi adına böyle bir kararın tek başına alınamayacağını belirtti. Partiyle ilgili kararların yetkili organlarda istişare edilerek alınacağını vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme yapılmadığını da dile getiren Dervişoğlu, Özdağ’ın İYİ Parti ile ittifaka yakın bir tablo gördüğünü söylediğini aktardı.

“İYİ Parti şemsiye parti haline geldi”

Dervişoğlu, mevcut seçim sisteminde yüzde 9’luk oy oranının yeterli olmadığını ifade ederek, İYİ Parti’nin farklı siyasi aktörlerin altında toplanabileceği bir “şemsiye parti” konumuna geldiğini söyledi.

Türkiye siyasetinin iki parti arasında sıkıştığını savunan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin bu tabloyu değiştirecek bir alternatif oluşturacağını belirtti.