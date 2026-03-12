Öğretmenevinde düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Güler, Muş’un tarihi ve kültürel önemine değinerek, "Muş’un Koçyiğit evlatları, Malazgirt’ten Yemen’e, İstiklal Harbi’nden günümüz terörle mücadeleye kadar, vatan söz konusu olduğunda daima en öne çıkmış, 'ben de varım' demiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, şehit ve gazi ailelerinin fedakârlığına vurgu yaparak, "Siz şehit ve gazi ailelerimiz başımızın tacısınız. Sabır ve metanetiniz, milletimizin ortak hafızasında çok özel bir yere sahiptir. Her zaman yanınızda olmaya ve desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Terörle mücadelede sağlanan başarıların önemine değinen Güler, "Son yıllarda terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırıldı, hudutlarımızın güvenliği sağlandı. Bu başarıların arkasında aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve yiğit Mehmetçiğimizin cesareti ile milletimizin duaları vardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili şunları söyledi:

"Bu süreç, çocuklarımızın terörün gölgesinden uzak bir ortamda büyümesi, ülkemizin kalkınması ve tüm vatandaşlarımızın refahının artması anlamına geliyor. Hedefimiz nettir; tek bir evladımızı kaybetmediğimiz, huzurun kalıcı, kardeşliğin ve iç cephenin güçlü olduğu bir Türkiye."

Programın ardından Güler, Muş Valisi Avni Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Programa ayrıca İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, AK Parti ve MHP il başkanları, belediye başkanları ve Kızılay gönüllüleri katıldı.