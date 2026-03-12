Yasaya göre, milli parklar ve korunan alanlarda doğal kaynakların korunarak kullanılmasını sağlamak amacıyla uzun devreli gelişim planları doğrultusunda ziyaretçi yönetim planları uygulanacak. Bu planlarla hem ziyaretçi hareketlerinin düzenlenmesi hem de alanların sürdürülebilir şekilde korunması amaçlanıyor.

Düzenleme kapsamında, korunan alanların bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların “alan kılavuzu” olarak yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu süreç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülecek. Böylece bölge halkının hem bilgilendirme faaliyetlerine katkı sunması hem de ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.

Alan kılavuzu adaylarının seçimi, eğitim süreci ve görev esasları ile av ve doğa koruma memurları, saha bekçileri ve orman muhafaza memurlarının çalışma usulleri, Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

Yeni yasa ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne döner sermayeli işletmeler kurma yetkisi de veriyor. Bu adımla korunan alanların yönetimi ve hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle birlikte milli parklarda doğal ve ekolojik dengeyi bozacak faaliyetlere yönelik cezalar da netleştirildi. Buna göre, yaban hayatına zarar veren, ekosistem değerlerini tahrip eden veya çevre kirliliğine yol açan kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilecek.