Trump’tan İran operasyonlarına ilişkin açıklama

WASHINGTON (İHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletinin Hebron kentinde bulunan bir paketleme tesisinde Cumhuriyetçi seçmenlere hitap etti. Konuşmasında İran’a yönelik askeri operasyonlara değinen Trump, İran’ın uzun yıllardır Amerikan vatandaşlarını hedef aldığını iddia ederek ABD ordusunun son operasyonlarda büyük bir darbe indirdiğini söyledi.

Trump, İran’ın Orta Doğu’da güç kazanarak bölgeyi kontrol etmeyi ve İsrail’i ortadan kaldırmayı hedeflediğini öne sürerek, “Hazırlanmışlardı ve güçlüydüler. Ama başlarına neyin geldiğini anlayamadılar. Amerikan ordusu onlara bir darbe indirdi” ifadelerini kullandı.

“Destansı Öfke” operasyonu vurgusu

Trump, adını bizzat kendisinin verdiğini söylediği “Destansı Öfke” operasyonu kapsamında İran’a karşı önemli başarı elde edildiğini savundu. ABD’nin petrol akışının kesintiye uğramaması için de çalışmalar yürüttüğünü belirten Trump, denize döşenen mayınların etkisiz hale getirildiğini söyledi.

ABD ordusunun İran’a ait çok sayıda deniz unsurunu imha ettiğini öne süren Trump, “İran’ın 58 gemisini yok ettik. Mayın döşeyen 31 gemilerini de etkisiz hale getirdik” dedi.

“İran’ın askeri kapasitesi büyük ölçüde yok edildi”

Konuşmasında İran’ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını savunan Trump, son 11 gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarda İran’ın hava kuvvetlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Trump, “Hava kuvvetleri artık yok. Radarları yok. Uçaksavar sistemleri yok. Füzelerinin yüzde 90’ı, dronlarının ise yüzde 85’i yok edildi. Üretildikleri fabrikaları da sürekli bombalıyoruz” diye konuştu.

“Her iki yılda bir geri dönmek istemiyoruz”

Trump, daha önce İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirilen Operation Midnight Hammer operasyonuna da değinerek, o saldırının ardından sorunun çözüldüğünü düşündüklerini ancak İran’ın yeniden faaliyetlere başladığını iddia etti.

“Bu operasyonun ardından oradan ayrıldık ve bunun son olacağını düşündük. Ama yeniden başladılar. İşte bu yüzden bu işi bitirmemiz gerekiyor. Her iki yılda bir geri dönmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatları mesajı

Trump ayrıca, International Energy Agency tarafından dünya genelindeki stratejik petrol rezervlerinden 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi kararını hatırlatarak bunun petrol fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

Petrol fiyatlarının şimdiden gerilemeye başladığını savunan Trump, “Ama biz o iş bitmeden ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak” dedi.

İran’a yönelik operasyonlar nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri de değerlendiren Trump, askeri müdahale yapılmaması halinde de eleştirileceğini savundu.