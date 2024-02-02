Özaşkın Trans, Avrupa, Asya ve Balkan ülkeleri güzergahlarında taşımacılık hizmetleri sunuyor. Ağırlıklı olarak frigorifik araçlarıyla yaş meyve sebze lojistiği sağlayan Özaşkın, tenteli araçlarıyla kuru gıda, mobilya başta olmak üzere diğer tüm yüklerin taşımacılığını yapıyor. Ekim 2023’te 10 adet, tamamı ADR’li ve retarderli olan tam donanımlı Renault Trucks T 520 çekicilerini teslim alan Özaşkın, özellikle araçların düşük yakıt tüketimi sayesinde operasyon maliyetlerinde tasarruf sağlıyor.

Özaşkın filosunun yaklaşık yüzde 60’ı Renault Trucks çekicilerden oluşuyor. Tüm araçları ise T 520 EVO çekicilerin full donanımlı versiyonları olması ile ön plana çıkıyor. Son teslim aldıkları araçları frigorifik olarak yoğunlukla Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç olmak üzere tüm Avrupa ve Rusya güzergahlarında kullandıklarına değinen Özaşkın Trans Yönetim Kurulu Başkanı Şehmus Aşkın; “İlk Renault Trucks araçlarımızı, 2022 yılında filomuza kattık. Çekicilerin genel olarak tüm özelliklerinden ve satış sonrası hizmetlerinden memnun olsak da satın almalarımıza devam kararımızda en etkili faktörlerden biri yakıt tasarrufu oldu. Özaşkın Trans’ın filosunda her zaman en üst donanımlı araçları bulunduruyoruz. Dolayısıyla aldığımız tüm araçların performans ve işletim maliyetlerini karşılaştırmak bizler için son derece kolay. Renault Trucks çekicilerin toplam sahip olma avantajı, filomuzdaki diğer araçlardan bir adım ötede duruyor. Bu nedenle gelecekte filomuzu Renault Trucks ile tek markalı hale getirme planımız da bulunuyor” şeklinde açıkladı.

“Filoların toplam işletim maliyetleri önemli”

Özaşkın Trans, araçlarının satış sonrası desteğinde Renault Trucks yetkili bayi Erman Ticari Araçlar’ın sunduğu hizmetlerden faydalanıyor. Renault Trucks’ın temel bakım servis paketini kullandıklarına değinen Şehmus Aşkın, bu sayede sağlanan düşük arıza frekansı, makul bakım-onarım maliyetleri ve araçların sürdürülebilir yüksek performansının olumlu etkilerini maliyet tablolarında gördüklerini belirtiyor.

“RTFS’nin kampanyalarını değerlendiriyoruz”

Özaşkın Trans, araç alımlarında ise Renault Trucks Finansal Hizmetleri’nin kampanyalı avantajlı tekliflerinden faydalanıyor. Şehmus Aşkın, tüm Renault Trucks araç alımlarında aynı çatı altındaki finansal hizmetlerden yararlandıklarını belirtiyor; “Son araçlarımızda Renault Trucks Finansal Hizmetler’in düzenlediği bir kampanyayı değerlendirdik. Dolayısıyla zaten uygun olan ödeme şartlarını daha da avantajlı olarak kullanabildik. Hem de şirketimizin kredi limitimizi korumayı başardık.”

Şehmus Aşkın, son olarak 2023 yılını da değerlendirerek; “2023 tüm dünya ve ülkemiz için toplumsal ve ekonomik anlamda zorlu bir yıl oldu. Lojistik sektörü ise bu olumsuz şartlardan bağımsız olarak hiç durmasa da maliyetler tüm sektörü oldukça zorladı. Özaşkın Trans, var olan müşterileri ile iş birliklerine devam ederken yüzde 30 oranında gelişen müşteri portföyü ve iş hacmi ile doğru orantıda ciro bazında bir artış da kaydetti. 2024’te de aynı oranda bir büyüme ile yolumuza devam etmeyi planlıyoruz” diye açıkladı.