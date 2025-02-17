Ticari araç üretimi ise, 2024 yılı Ocak ayına göre yüzde 9 oranında düşüş gösterdi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 51, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 3 oranında geriledi. Ocak ayında toplam otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 58 olarak gerçekleşti. Araç gruplarına bakıldığında, hafif araçlarda kapasite kullanım oranı yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 23, otobüs ve midibüs grubunda ise yüzde 43 oldu.

İhracat Yüzde 4 Arttı

Ocak ayında Türkiye'nin otomotiv ihracatı, adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış göstererek 78 bin 191 adede ulaştı. Özellikle otomobil ihracatında yüzde 7’lik bir artış yaşanırken, ticari araç ihracatı yüzde 1 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 azalarak sadece 739 adet oldu.

Otomotiv sanayisinin toplam ihracatı, 2025 yılının Ocak ayında 2,95 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik bir artışı temsil ediyor. Euro bazında ise, otomotiv ihracatı yüzde 5 büyüme göstererek 2,7 milyar Euro’ya ulaştı. Bu dönemde, ana sanayi ihracatında yüzde 2,8 artış, tedarik sanayi ihracatında ise yüzde 7,4 artış kaydedildi.

Otomotiv Pazarı Azaldı

2025 yılı Ocak ayında otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 daralarak 70 bin 412 adet oldu. Özellikle otomobil pazarı, geçen yılın Ocak ayına kıyasla yüzde 13 oranında gerileyerek 55 bin 944 adede indi. Ticari araç pazarında ise, toplamda yüzde 22'lik bir düşüş yaşandı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 38, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 19 oranında daraldı.

Yerli Araç Payı

2025 Ocak ayında, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 33, hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı ise yüzde 25 olarak belirlendi.