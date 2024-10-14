Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 597 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 5 azalan otomobil üretimi ise 657 bin 148 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 36 bin 506 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 8 ayında üretim yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 23 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. 2023 yılının ilk 9 aylık dönemine göre ticari araç pazarı ve ağır ticari araç pazarı yüzde 9 daralırken hafif ticari araç pazarındaki gerileme yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre paralel seyrederken otomobil ihracatında yüzde 1 gerileme yaşandı. Bu dönemde, toplam ihracat 729 bin 515 adet, otomobil ihracatı ise 467 bin 188 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024’ün ilk 9 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 geriledi ve 881 bin 442 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 1’lik artışla 673 bin 73 adede ulaştı.

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 597 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 657 bin 148 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 36 bin 506 adedi buldu. Yılın ilk dokuz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 23, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 73, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat üç çeyrekte 26,7 milyar doları buldu!

Yılın ilk dokuz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında paralel seyretti ve 729 bin 515 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 11 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk dokuz aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 9 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro bazında ise ihracat yüzde 1 arttı ve 24,5 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4 oranında artarken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 1 arttı.

Toplam pazar 9’uncu ayda 881 bin adedi aştı!

2024’ün ilk 9 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 geriledi ve 881 bin 442 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 1 arttı ve 673 bin 73 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı ve ağır ticari araç pazarı yüzde 9 gerilerken hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 8 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı ocak-eylül döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.

