Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 'Söylenecek çok fazla bir şey yok, üzgünüz. Taraftarımızı mutlu edemedik' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 'Aslında evimizde kaybettiğimiz Samsun maçı sonrası bugün stada gelen seyircilerimizi iyi bir sonuçla evine mutlu göndermek istiyorduk ama bugün de mağlup olduk, bugün de kazanamadık. Maçı çok kısa özetlersem ilk 10 dakika iyi başlamadık belki. Birebirleri kaybettiğimiz o bölümde bir topları kornerden direkten döndü, bir tane şutları vardı ama ondan sonraki bölümde oyunun tamamen kontrolünü biz aldık. Mocsi ile bulabilirdik kornerden, Olawoyin'in bir şutu vardı. Daha öbür yarı sahada oynadığımız, kalemize çok topun gelmediği bir bölümdü ama sonlandırmakta, üretmekte biraz zorlandığımız bir oyun. Çünkü rakibi derine ittiğimizde derinde iyi savunma yapan bir takımdı. İkinci yarıda belirli bölüme kadar yine oyunu kontrol eden, Ahmet'le pozisyona giren bizdik ama o bölümden sonra, 60'tan sonra biraz geçişler vermeye başladık. Geçişten gol yiyebilirdik, geçişten yemedik bir önceki pozisyon ama kornerden yediğimiz golün çok da açıklanabilecek bir tarafı yok. Aslında pozisyon olarak doğru pozisyon aldığımız ama maalesef şanssızlık diyeyim. Sonrasında da gerekli hücum anlamında bütün riskleri aldık oyuncu değişiklikleriyle. Çekilen şutlar, belki kafa vuruşları bir türlü sonuca gidemediğimiz bir maç. Söylenecek çok fazla bir şey yok, üzgünüz. Taraftarımızı mutlu edemedik. Bir an önce bu maçı unutup yarından itibaren cumartesi günkü maça hazırlanmaya çalışacağız. İki tane deplasman aldığımız galibiyeti maalesef evimizde taçlandırmayı beceremedik. Şimdi önümüzde iki tane deplasman maçımız var; Eyüp ve Göztepe. Yarından itibaren Eyüp maçına hazırlanıp tekrar bir ivme yakalamak istiyoruz' ifadelerini kullandı.