Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederken, Galatasaray da üst üste 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Galatasaray, haftanın açılış maçında Başakşehir ile karşılaşırken, sahadan galibiyetle ayrıldı. Derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 5 golle geçerken haftanın en golcü takımı oldu. Göztepe - Gaziantep FK karşılaşması ise en gollü maça sahne oldu. Gaziantep ekibi 4-2'lik galibiyete ulaştı. Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada da gol atılırken, toplam 29 gol kaydedildi. Galatasaray, haftayı 10 puanla lider kapatırken, Beşiktaş ve Kocaelispor'un 9'ar puanı bulunuyor.

Süper Lig'de 4. hafta maçları ve sonuçları:

Başakşehir: 2 - Galatasaray: 3

Erzurumspor FK: 1 - Konyaspor: 0

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2

Çorum FK: 3 - Eyüpspor: 0

Kasımpaşa: 2 - Amed SF: 2

Trabzonspor: 5 - Gençlerbirliği: 0

Kocaelispor: 1 - Samsunspor: 0

Çaykur Rizespor: 0 - Alanyaspor: 1

Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 4