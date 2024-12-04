OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Kasım ayında AB Ülkelerine yüzde 9 artışla 2,3 milyar dolar ihracat kaydettik. Binek otomobillerde yüzde 20, tedarik sanayinde yüzde 7 artış yaşarken, en büyük pazar olan Fransa’ya da yüzde 33 artış oldu. Almanya’ya ihracatımız ise yüzde 9 düştü.”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün kasım ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 3 milyar 241 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 16,6 oldu. Otomotiv endüstrisinin yılın 11 aylık dönemindeki toplam ihracatı ise yüzde 6 artarak 33 milyar 732 milyon dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Kasım ayında Avrupa Birliği Ülkelerine yüzde 9 artışla 2,3 milyar dolar ihracat kaydettik. Binek otomobillerde yüzde 20, tedarik sanayinde yüzde 7 artış yaşarken, en büyük pazar olan Fransa’ya da yüzde 33 artış oldu. Almanya’ya ihracatımız ise yüzde 9 azaldı” dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 7 arttı

Geçen ay en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisinin ihracatı yüzde 7 artarak 1 milyar 326 milyon oldu. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 20 artarak 1 milyar 139 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 21 azalışla 394 milyon dolar, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 13 düşüşle 236 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı yüzde 48 azalışla 90 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 7 arttı. Önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 16, Romanya’ya yüzde 65, ABD’ye yüzde 17, İspanya’ya yüzde 34 artış, Rusya’ya yüzde 47 düşüş oldu.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 59, İtalya’ya yüzde 126, Polonya’ya yüzde 28, Slovenya’ya yüzde 167 ve Belçika’ya yüzde 118 artış yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 11, Belçika’ya yüzde 22, İtalya’ya yüzde 38, Almanya’ya yüzde 15, İspanya’ya yüzde 14 düşüş oldu.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 87, Birleşik Krallık’a yüzde 117 ihracat artışı yaşanırken, Almanya’ya yüzde 63, İtalya’ya yüzde 27, İspanya’ya yüzde 35 gerileme kaydedildi.

Fransa’ya ihracat yüzde 33 arttı

Geçen ay Fransa, yüzde 33 artış ve 393 milyon dolar ihracatla en büyük ülke pazarı oldu. Almanya’ya yüzde 9 azalışla 393 milyon dolar ve İtalya’ya da yüzde 25 artışla 360 milyon dolar ihracat yapıldı. Yine Slovenya’ya yüzde 53, Belçika’ya yüzde 25, ABD’ye yüzde 14, Romanya’ya yüzde 16, Fas’a yüzde 16 ve Çekya’ya yüzde 13 ihracat artışı olurken, Rusya’ya yüzde 45, Hollanda’ya yüzde 41, Portekiz’e yüzde 24 düşüş yaşandı.

AB Ülkelerine ihracat yüzde 9 arttı

Kasımda yüzde 72,4 payla en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği Ülkelerine yüzde 9 artışla 2 milyar 333 milyon dolar ihracat kaydedildi. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 11 pay ile ikinci sırada yer alırken, ihracat ise yüzde 5 azaldı. Yine Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 28, Afrika Ülkelerine yüzde 27, Orta Doğu Ülkelerine yüzde 31 ihracat düşüşü yaşandı.